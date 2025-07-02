Вибух біля Житомира 2 липня — на дорозі відновили рух

Ліквідація наслідків після вибуху біля Житомира. Фото: кадр з відео

У Житомирській області відновили двосторонній рух у напрямку Києва та Житомира після вибухів 2 липня. Наразі ще триває ліквідація наслідків.

Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Реклама

Читайте також:

Яка ситуація у Житомирській області після вибуху

"На ділянці траси М-06, на місці надзвичайної події, організовано двосторонній рух у напрямку Києва та Житомира по одній смузі руху в кожен бік", — йдеться у повідомленні.

Водночас на перекритій ділянці траси наразі тривають роботи з очищування проїжджої частини.

Нагадаємо, внаслідок вибуху біля Житомира є загиблі та поранені. Крім того, пошкоджено приватні будинки та багато автомобілів.

Новини.LIVE також писали, що робити у разі задимлення повітря та як зберегти здоров'я.