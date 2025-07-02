Вибух біля Житомира 2 липня — на дорозі відновили рух

На пошкодженій дорозі біля Житомира відновили рух — деталі
У Житомирській області відновили двосторонній рух у напрямку Києва та Житомира після вибухів 2 липня. Наразі ще триває ліквідація наслідків.
Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
Яка ситуація у Житомирській області після вибуху
"На ділянці траси М-06, на місці надзвичайної події, організовано двосторонній рух у напрямку Києва та Житомира по одній смузі руху в кожен бік", — йдеться у повідомленні.
Водночас на перекритій ділянці траси наразі тривають роботи з очищування проїжджої частини.
Нагадаємо, внаслідок вибуху біля Житомира є загиблі та поранені. Крім того, пошкоджено приватні будинки та багато автомобілів.
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