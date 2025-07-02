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Головна Новини дня На пошкодженій дорозі біля Житомира відновили рух — деталі

На пошкодженій дорозі біля Житомира відновили рух — деталі

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 21:53
Вибух біля Житомира 2 липня — на дорозі відновили рух
Ліквідація наслідків після вибуху біля Житомира. Фото: кадр з відео

У Житомирській області відновили двосторонній рух у напрямку Києва та Житомира після вибухів 2 липня. Наразі ще триває ліквідація наслідків.

Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко

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"На ділянці траси М-06, на місці надзвичайної події, організовано двосторонній рух у напрямку Києва та Житомира по одній смузі руху в кожен бік", — йдеться у повідомленні. 

Водночас на перекритій ділянці траси наразі тривають роботи з очищування проїжджої частини.

Нагадаємо, внаслідок вибуху біля Житомира є загиблі та поранені. Крім того, пошкоджено приватні будинки та багато автомобілів.

Новини.LIVE також писали, що робити у разі задимлення повітря та як зберегти здоров'я. 

вибух дороги Житомир Житомирська область автомобіль
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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