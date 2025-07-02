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Головна Новини дня Потужні вибухи на Житомирщині — що робити під час задимлення

Потужні вибухи на Житомирщині — що робити під час задимлення

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 21:39
Вибухи біля Житомира 2 липня — що робити у разі задимлення повітря
Сильне задимлення. Ілюстративне фото: facebook.com/tarnopil

Поблизу Житомира 2 липня пролунали потужні вибухи, внаслідок чого спостерігається сильна задимленість та погіршення якості повітря. У таких випадках варто дотримуватися чітких інструкцій, аби убезпечити себе від наслідків задимлення та зберегти здоров'я. 

Що робити у таких випадках — читайте в матеріалі Новини.LIVE. 

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Що робити у разі задимлення повітря

У таких ситуаціях, як та, що сьогодні трапилась у Житомирській області, варто стежити за якістю повітря, аби зберегти своє здоров'я. Перш за все необхідно:

  • щільно зачинити вікна, особливо вночі та вранці. Коли ж вікна відчинені, обов'язково завішуйте кватирки зволоженою тканиною;
  • не виходьте на вулицю без нагальної потреби, особливо вранці;
  • уникайте дороги з масовим скупченням автомобілів та не стійте поруч;
  • пийте багато води, а також підсолену та мінеральну лужну воду, кисломолочні та мінералізовані напої, а також киснево-білкові коктейлі;
  • частіше робіть вологе прибирання у своєму помешканні;
  • увімкніть на максимум очищувач повітря, якщо у вас є. 

Якщо ви помітили, що у вас з'явилася задишка, кашель чи безсоння, потрібно негайно звернутися до лікаря та дотримуватись усіх його порад. 

Що робити при задимлені
Рекомендації у разі задимлення. Фото: МОЗ

Яка ситуація у Житомирській області після вибуху

Очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповів, що станом на зараз відомо про двох загиблих та 15 поранених. Також є люди, в кого зруйноване житло. Їх закликали звертатись до контактних осіб ОВА за допомогою. 

Телефони контактних осіб:

  • 0 (67) 784 54 51 — Олена Грищук,
  • 0 (98) 608 02 45 — Катерина Халімовська.
Вибухи у Житомирській області 2 липня
Скриншот допису Віталія Бунечка

Нагадаємо, в Житомирській ОВА повідомили, що вибух трапився не на АЗС, як повідомлялось раніше, а на об'єкті поблизу. 

Відомо, що внаслідок вибуху є загиблі та поранені. Крім того, пошкоджено приватні будинки та багато автомобілів. 

здоров'я вибух Житомир АЗС Житомирська область дим
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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