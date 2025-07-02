Вибухи біля Житомира 2 липня — що робити у разі задимлення повітря

Сильне задимлення. Ілюстративне фото: facebook.com/tarnopil

Поблизу Житомира 2 липня пролунали потужні вибухи, внаслідок чого спостерігається сильна задимленість та погіршення якості повітря. У таких випадках варто дотримуватися чітких інструкцій, аби убезпечити себе від наслідків задимлення та зберегти здоров'я.

Що робити у таких випадках — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Що робити у разі задимлення повітря

У таких ситуаціях, як та, що сьогодні трапилась у Житомирській області, варто стежити за якістю повітря, аби зберегти своє здоров'я. Перш за все необхідно:

щільно зачинити вікна, особливо вночі та вранці. Коли ж вікна відчинені, обов'язково завішуйте кватирки зволоженою тканиною;

не виходьте на вулицю без нагальної потреби, особливо вранці;

уникайте дороги з масовим скупченням автомобілів та не стійте поруч;

пийте багато води, а також підсолену та мінеральну лужну воду, кисломолочні та мінералізовані напої, а також киснево-білкові коктейлі;

частіше робіть вологе прибирання у своєму помешканні;

увімкніть на максимум очищувач повітря, якщо у вас є.

Якщо ви помітили, що у вас з'явилася задишка, кашель чи безсоння, потрібно негайно звернутися до лікаря та дотримуватись усіх його порад.

Рекомендації у разі задимлення. Фото: МОЗ

Яка ситуація у Житомирській області після вибуху

Очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповів, що станом на зараз відомо про двох загиблих та 15 поранених. Також є люди, в кого зруйноване житло. Їх закликали звертатись до контактних осіб ОВА за допомогою.

Телефони контактних осіб:

0 (67) 784 54 51 — Олена Грищук,

0 (98) 608 02 45 — Катерина Халімовська.

Скриншот допису Віталія Бунечка

Нагадаємо, в Житомирській ОВА повідомили, що вибух трапився не на АЗС, як повідомлялось раніше, а на об'єкті поблизу.

Відомо, що внаслідок вибуху є загиблі та поранені. Крім того, пошкоджено приватні будинки та багато автомобілів.