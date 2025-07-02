Вибухи біля Житомира 2 липня — що робити у разі задимлення повітря

Потужні вибухи на Житомирщині — що робити під час задимлення
Поблизу Житомира 2 липня пролунали потужні вибухи, внаслідок чого спостерігається сильна задимленість та погіршення якості повітря. У таких випадках варто дотримуватися чітких інструкцій, аби убезпечити себе від наслідків задимлення та зберегти здоров'я.
Що робити у таких випадках — читайте в матеріалі Новини.LIVE.
Що робити у разі задимлення повітря
У таких ситуаціях, як та, що сьогодні трапилась у Житомирській області, варто стежити за якістю повітря, аби зберегти своє здоров'я. Перш за все необхідно:
- щільно зачинити вікна, особливо вночі та вранці. Коли ж вікна відчинені, обов'язково завішуйте кватирки зволоженою тканиною;
- не виходьте на вулицю без нагальної потреби, особливо вранці;
- уникайте дороги з масовим скупченням автомобілів та не стійте поруч;
- пийте багато води, а також підсолену та мінеральну лужну воду, кисломолочні та мінералізовані напої, а також киснево-білкові коктейлі;
- частіше робіть вологе прибирання у своєму помешканні;
- увімкніть на максимум очищувач повітря, якщо у вас є.
Якщо ви помітили, що у вас з'явилася задишка, кашель чи безсоння, потрібно негайно звернутися до лікаря та дотримуватись усіх його порад.
Яка ситуація у Житомирській області після вибуху
Очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповів, що станом на зараз відомо про двох загиблих та 15 поранених. Також є люди, в кого зруйноване житло. Їх закликали звертатись до контактних осіб ОВА за допомогою.
Телефони контактних осіб:
- 0 (67) 784 54 51 — Олена Грищук,
- 0 (98) 608 02 45 — Катерина Халімовська.
Нагадаємо, в Житомирській ОВА повідомили, що вибух трапився не на АЗС, як повідомлялось раніше, а на об'єкті поблизу.
Відомо, що внаслідок вибуху є загиблі та поранені. Крім того, пошкоджено приватні будинки та багато автомобілів.
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