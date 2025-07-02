Взрывы возле Житомира 2 июля — что делать в случае задымления воздуха

Мощные взрывы на Житомирщине — что делать во время задымления
Вблизи Житомира 2 июля прогремели мощные взрывы, в результате чего наблюдается сильная задымленность и ухудшение качества воздуха. В таких случаях следует придерживаться четких инструкций, чтобы обезопасить себя от последствий задымления и сохранить здоровье.
Что делать в таких случаях — читайте в материале Новини.LIVE.
Что делать в случае задымления воздуха
В таких ситуациях, как та, что сегодня случилась в Житомирской области, стоит следить за качеством воздуха, чтобы сохранить свое здоровье. Прежде всего необходимо:
- плотно закрыть окна, особенно ночью и утром. Когда же окна открыты, обязательно завешивайте форточки увлажненной тканью;
- не выходите на улицу без крайней необходимости, особенно утром;
- избегайте дороги с массовым скоплением автомобилей и не стойте рядом;
- пейте много воды, а также подсоленную и минеральную щелочную воду, кисломолочные и минерализованные напитки, а также кислородно-белковые коктейли;
- чаще делайте влажную уборку в своем доме;
- включите на максимум очиститель воздуха, если у вас есть.
Если вы заметили, что у вас появилась одышка, кашель или бессонница, нужно немедленно обратиться к врачу и придерживаться всех его советов.
Какова ситуация в Житомирской области после взрыва
Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко рассказал, что по состоянию на сейчас известно о двух погибших и 15 раненых. Также есть люди, у которых разрушено жилье. Их призвали обращаться к контактным лицам ОВА за помощью.
Телефоны контактных лиц:
- 0 (67) 784 54 51 — Елена Грищук,
- 0 (98) 608 02 45 — Екатерина Халимовская.
Напомним, в Житомирской ОВА сообщили, что взрыв произошел не на АЗС, как сообщалось ранее, а на объекте поблизости.
Известно, что в результате взрыва есть погибшие и раненые. Кроме того, повреждены частные дома и много автомобилей.
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