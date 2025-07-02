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Мощные взрывы на Житомирщине — что делать во время задымления

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 21:39
Взрывы возле Житомира 2 июля — что делать в случае задымления воздуха
Сильное задымление. Иллюстративное фото: facebook.com/tarnopil

Вблизи Житомира 2 июля прогремели мощные взрывы, в результате чего наблюдается сильная задымленность и ухудшение качества воздуха. В таких случаях следует придерживаться четких инструкций, чтобы обезопасить себя от последствий задымления и сохранить здоровье.

Что делать в таких случаях — читайте в материале Новини.LIVE.

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Что делать в случае задымления воздуха

В таких ситуациях, как та, что сегодня случилась в Житомирской области, стоит следить за качеством воздуха, чтобы сохранить свое здоровье. Прежде всего необходимо:

  • плотно закрыть окна, особенно ночью и утром. Когда же окна открыты, обязательно завешивайте форточки увлажненной тканью;
  • не выходите на улицу без крайней необходимости, особенно утром;
  • избегайте дороги с массовым скоплением автомобилей и не стойте рядом;
  • пейте много воды, а также подсоленную и минеральную щелочную воду, кисломолочные и минерализованные напитки, а также кислородно-белковые коктейли;
  • чаще делайте влажную уборку в своем доме;
  • включите на максимум очиститель воздуха, если у вас есть.

Если вы заметили, что у вас появилась одышка, кашель или бессонница, нужно немедленно обратиться к врачу и придерживаться всех его советов.

Що робити при задимлені
Рекомендации в случае задымления. Фото: МИНЗДРАВ

Какова ситуация в Житомирской области после взрыва

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко рассказал, что по состоянию на сейчас известно о двух погибших и 15 раненых. Также есть люди, у которых разрушено жилье. Их призвали обращаться к контактным лицам ОВА за помощью.

Телефоны контактных лиц:

  • 0 (67) 784 54 51 — Елена Грищук,
  • 0 (98) 608 02 45 — Екатерина Халимовская.
Вибухи у Житомирській області 2 липня
Скриншот сообщения Виталия Бунечко

Напомним, в Житомирской ОВА сообщили, что взрыв произошел не на АЗС, как сообщалось ранее, а на объекте поблизости.

Известно, что в результате взрыва есть погибшие и раненые. Кроме того, повреждены частные дома и много автомобилей.

здоровье взрыв Житомир АЗС Житомирская область дым
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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