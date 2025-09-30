Российские врачи. Иллюстративное фото: Министерство здравоохранения РФ/Telegram

На временно оккупированных территориях Луганской области открыли так называемые "медицинские классы" для школьников. Так, оккупанты планируют брать на работы в больницы школьников.

Об этом информирует Центр противодействия дезинформации во вторник, 30 сентября.

Сообщение о запуске "медицинских классов" для школьников на ВОТ Луганщины. Фото: ЦПД

На ВОТ Луганщины хотят брать на работу в больницы школьников

По данным ЦПД, на временно оккупированных территориях Луганской области российские захватчики открыли "медицинские классы" для школьников. Отмечается, что сейчас захватчики вынуждены привлекать к работе в медучреждениях вчерашних школьников из-за нехватки персонала и массовой мобилизации.

Так, в так называемой "ЛНР" оккупанты объявили о старте новой программы для старшеклассников. Учеников будут учить химии и биологии с элементами практики в больницах, после чего они смогут получить статус младшего медперсонала и работать санитарами.

В ЦПД объясняют, что формально это подается врагом как подготовка будущих медиков. Впрочем, на самом деле эта программа появилась из-за катастрофической ситуации с кадрами в больницах на временно оккупированных территориях. Из-за полномасштабной войны, массовой мобилизации и бегства квалифицированных специалистов лечить людей на ВОТ Луганщины просто некому.

"Чтобы хоть как-то скрыть эту катастрофу оккупанты пытаются вместо профессиональных врачей привлечь к работе в больницах наскоро и формально обученных вчерашних школьников", — объясняют в Центре противодействия дезинформации.

