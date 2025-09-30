На Луганщині окупанти відкрили медичні класи для школярів

Російські лікарі. Ілюстративне фото: Міністерство охорони здоров'я РФ/Telegram

На тимчасово окупованих територіях Луганської області відкрили так звані "медичні класи" для школярів. Відтак, окупанти планують брати на роботи до лікарень школярів.

Про це інформує Центр протидії дезінформації у вівторок, 30 вересня.

Повідомлення про запуск "медичних класів" для школярів на ТОТ Луганщини. Фото: ЦПД

На ТОТ Луганщини хочуть брати на роботу до лікарень школярів

За даними ЦПД, на тимчасово окупованих територіях Луганської області російські загарбники відкрили "медичні класи" для школярів. Зазначається, що наразі загарбники змушені залучати до роботи в медзакладах вчорашніх школярів через нестачу персоналу та масову мобілізацію.

Отже, у так званій "ЛНР" окупанти оголосили про старт нової програми для старшокласників. Учнів навчатимуть хімії та біології з елементами практики в лікарнях, після чого вони зможуть отримати статус молодшого медперсоналу й працювати санітарами.

У ЦПД пояснюють, що формально це подається ворогом як підготовка майбутніх медиків. Втім, насправді ця програма з’явилася через катастрофічну ситуацію з кадрами у лікарнях на тимчасово окупованих територіях. Через повномасштабну війну, масову мобілізацію та втечу кваліфікованих фахівців лікувати людей на ТОТ Луганщини просто нікому.

"Щоб хоч якось приховати цю катастрофу, окупанти намагаються замість фахових лікарів залучити до роботи в лікарнях нашвидку і формально навчених вчорашніх школярів", — пояснюють у Центрі протидії дезінформації.

