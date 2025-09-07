Мешканці Донецька без води ходять по-великому у пакети, а за скарги на нестачу води їх пропонують саджати до в'язниці

Черга за водою в окупованому Донецьку. Фото: росЗМІ

Лідер "Єдиної Росії" в так званій "ДНР" пригрозив кримінальним справам мешканцям, які скаржаться на нестачу води у Донецьку. Він вважає, що люди брешуть і спеціально пускають ІПСО, щоб розгойдати ситуацію.

Про це пишуть росЗМІ.

Як "депутат" погрожує мешканцям Донецька

Керівник фракції "Єдина Росія" у так званій "народній раді "ДНР"" Валерій Скороходов закликав порушити кримінальні справи проти донеччан, які поскаржилися голові Слідчого комітету РФ Олександру Бастрикіну на катастрофічний брак води у місті. Відповідне звернення до слідчих органів депутат озвучив в ефірі місцевої телепрограми.

Скороходов назвав скарги громадян "повною брехнею" і заявив, що їхня мета — "розгойдати й дестабілізувати ситуацію" в інтересах "якихось третіх сил".

"Прошу застосувати всі заходи, щоб не було такого обману й розгойдування ситуації", — підкреслив він, поклавши відповідальність за проблеми з водопостачанням на "війну" та "пробки".

Що з якістю води у Донецьку

Повідомлення про воду від Царьова. Фото: Скриншот

Зрадник України, колишній депутат Олег Царьов не соромлячись написав, що зараз у Донецьку люди можуть ходити в туалет лише в пакет. Вони застосовують пакети, щоб робити "великі справи", а потім деякі мешканці ці пакети викидають прямо у вікно.

Крім того, нещодавно один з так званих військкорів РФ Дмитро Стешин підчепив через донецьку воду страшну інфекцію, яка вразила очі — акантамебний кератит. За його словами, хвороба розвинулася після вмивання водою, яка протягом дня грілася у відрі у дворі у Донецьку.

Медики пояснили, що в такому середовищі активно розмножуються амеби, які є у воді, які вразили рогівку і могли призвести до сліпоти.

Раніше повідомлялось, що через дефіцит води в Донецьку там почали дарувати воду у вигляді крутого бонусу до великих покупок.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в окупованому Донецьку російська "влада" радикально скоротила подачу води через проблеми із водогоном.