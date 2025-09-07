Жители Донецка без воды ходят по-большому в пакеты, а за жалобы на недостаток воды их предлагают сажать в тюрьму

Очередь за водой в оккупированном Донецке. Фото: росСМИ

Лидер "Единой России" в так называемой "ДНР" пригрозил уголовными делами жителям, которые жалуются на нехватку воды в Донецке. Он считает, что люди врут и специально пускают ИПСО, чтобы раскачать ситуацию.

Об этом пишут росСМИ.

Как "депутат" угрожает жителям Донецка

Руководитель фракции "Единая Россия" в так называемом "народном совете "ДНР"" Валерий Скороходов призвал возбудить уголовные дела против дончан, которые пожаловались главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на катастрофическую нехватку воды в городе. Соответствующее обращение к следственным органам депутат озвучил в эфире местной телепрограммы.

Скороходов назвал жалобы граждан "полной ложью" и заявил, что их цель - "раскачать и дестабилизировать обстановку" в интересах "каких-то третьих сил".

"Прошу принять все меры, чтобы не было такого обмана и раскачки ситуации", — подчеркнул он, возложив ответственность за проблемы с водоснабжением на "войну" и "пробки".

Что с качеством воды в Донецке

Сообщение о воде от Царева. Фото: Скриншот

Предатель Украины, бывший депутат Олег Царев не стесняясь написал, что сейчас в Донецке люди могут ходить в туалет только в пакет. Они применяют пакеты, чтобы делать "большие дела", а потом некоторые жители эти пакеты выбрасывают прямо в окно.

Кроме того, недавно один из так называемых военкоров РФ Дмитрий Стешин подцепил через донецкую воду страшную инфекцию, которая поразила глаза — акантамебный кератит. По его словам, болезнь развилась после умывания водой, которая в течение дня грелась в ведре во дворе в Донецке.

Медики объяснили, что в такой среде активно размножаются амебы, которые есть в воде, поразили роговицу и могли привести к слепоте.

Ранее сообщалось, что из-за дефицита воды в Донецке там начали дарить воду в виде крутого бонуса к крупным покупкам.

Напомним, мы ранее писали о том, что в оккупированном Донецке российские "власти" радикально сократили подачу воды из-за проблем с водопроводом.