На Красной площади в Москве мужчина выкрикивал "Слава Украине"

Правоохранители и мужчина, который выкрикивал "Слава Украине" на Красной площади. Фото: скриншот из видео

На Красной площади в Москве неизвестный мужчина выкрикивал "Слава Украине" и "Украина победит". После этого его задержали правоохранители.

Видео распространилось в соцсетях.

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"Слава Украины" на Красной площади

В соцсетях пишут, что сначала видео опубликовал российский правозащитный ресурс.

Россияне негативно отреагировали на такие выкрики мужчины. В ответ они начали говорить "Слава России".

Напомним, в сети появились фото взрывных устройств, закрепленных на цистернах поезда в Нижнем Тагиле. В результате этого произошел подрыв железной дороги у нефтебазы.

Также мы писали, что под Москвой на фоне серьезных морозов формируется масштабная коммунальная катастрофа. Она связана с отсутствием отопления в ряде городов и поселков.

Добавим, партизаны "АТЕШ" разведали вооружение российской воинской части 55443 в Ногинске Московской области. Они зафиксировали полную номенклатуру техники, которая хранится в части и готовится к передаче на Донецкое направление.