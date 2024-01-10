Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow На Красной площади в Москве мужчина выкрикивал "Слава Украине" arrow

На Красной площади в Москве мужчина выкрикивал "Слава Украине"

10 января 2024 10:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На Красной площади в Москве мужчина выкрикивал "Слава Украине"
Правоохранители и мужчина, который выкрикивал "Слава Украине" на Красной площади. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На Красной площади в Москве неизвестный мужчина выкрикивал "Слава Украине" и "Украина победит". После этого его задержали правоохранители.

Видео распространилось в соцсетях.

Читайте также:

"Слава Украины" на Красной площади

В соцсетях пишут, что сначала видео опубликовал российский правозащитный ресурс.

Россияне негативно отреагировали на такие выкрики мужчины. В ответ они начали говорить "Слава России".

Напомним, в сети появились фото взрывных устройств, закрепленных на цистернах поезда в Нижнем Тагиле. В результате этого произошел подрыв железной дороги у нефтебазы.

Также мы писали, что под Москвой на фоне серьезных морозов формируется масштабная коммунальная катастрофа. Она связана с отсутствием отопления в ряде городов и поселков.

Добавим, партизаны "АТЕШ" разведали вооружение российской воинской части 55443 в Ногинске Московской области. Они зафиксировали полную номенклатуру техники, которая хранится в части и готовится к передаче на Донецкое направление.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме