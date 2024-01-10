На Красній площі у Москві чоловік вигукував "Слава Україні"
На Красній площі у Москві невідомий чоловік вигукував "Слава Україна" та "Україна переможе". Після цього його затримали правоохоронці.
Відео поширилося у соцмережах.
"Слава Україні" на Красній площі
У соцмережах пишуть, що спочатку відео опублікував російський правозахисний ресурс.
Росіяни негативно відреагували на такі вигуки чоловіка. У відповідь вони почали говорити "Слава Росії".
Нагадаємо, у мережі з'явилися фото вибухових пристроїв, які були закріплені на цистернах поїзда у Нижньому Тагілі. Внаслідок цього стався підрив залізниці біля нафтобази.
Також ми писали, що під Москвою на тлі серйозних морозів формується масштабна комунальна катастрофа. Вона пов'язана з відсутністю опалення у низці міст і селищ.
Додамо, партизани "АТЕШ" розвідали озброєння російської військової частини 55443 у Ногінську Московської області. Вони зафіксували повну номенклатуру техніки, яка зберігається в частині та готується до передачі на Донецький напрямок.
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