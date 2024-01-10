На Красній площі у Москві чоловік вигукував "Слава Україні"

Правоохоронці та чоловік, який вигукував "Слава Україні" на Красній площі. Фото: скриншот з відео

На Красній площі у Москві невідомий чоловік вигукував "Слава Україна" та "Україна переможе". Після цього його затримали правоохоронці.

Відео поширилося у соцмережах.

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"Слава Україні" на Красній площі

У соцмережах пишуть, що спочатку відео опублікував російський правозахисний ресурс.

Росіяни негативно відреагували на такі вигуки чоловіка. У відповідь вони почали говорити "Слава Росії".

Нагадаємо, у мережі з'явилися фото вибухових пристроїв, які були закріплені на цистернах поїзда у Нижньому Тагілі. Внаслідок цього стався підрив залізниці біля нафтобази.

Також ми писали, що під Москвою на тлі серйозних морозів формується масштабна комунальна катастрофа. Вона пов'язана з відсутністю опалення у низці міст і селищ.

Додамо, партизани "АТЕШ" розвідали озброєння російської військової частини 55443 у Ногінську Московської області. Вони зафіксували повну номенклатуру техніки, яка зберігається в частині та готується до передачі на Донецький напрямок.