В містах під Москвою зникає опалення — росіяни гріються біля багать
Під Москвою на тлі серйозних морозів формується масштабна комунальна катастрофа. Вона пов'язана з відсутністю опалення у низці міст і селищ.
Про цю ситуацію розповідає УНІАН.
Росія замерзає
В першу чергу це торкнулося міста Подольськ, в якому тепло відсутнє вже більше п'яти діб. Частина будинків обігрівалася від котельні місцевого патронного заводу. 4 січня там сталася аварія, через що подача тепла припинилася.
Проблема повністю не вирішена досі, незважаючи на вказівки губернатора Московської області вирішити проблему. Усе, що змогла зробити місцева влада, — це роздати кілька тисяч ковдр і обігрівачів мешканцям замерзаючих мікрорайонів.
Катастрофа шириться
Комунальна катастрофа спостерігається в містах Дмитров і Електросталь. Слід зазначити, що ці підмосковні міста знаходяться досить далеко від Подольська, тому їхні комунальні проблеми ніяк не пов'язані з патронним заводом, через який постраждало місто.
Наприклад, у Дмитрові сталася аварія на котельні, яка обслуговує 29 будинків. Люди сидять без опалення і світла. Жителі Електросталі усвідомили, що допомоги не буде, і гріються біля багаття, яке розвели прямісінько посеред вулиці.
"Дома знаходитися неможливо. Замерзаємо! Замерзаємо! Замерзаємо!" — скандують жіночки навколо багаття.
Учасники війни проти України замерзають
Через зношеність систем ЖКГ страждають і жителі підмосковного Білоозерська. На холод скаржаться в санаторії підмосковного міста Солнечногорськ, де на лікуванні перебувають учасники війни з Україною, а також у Щьолково, де знаходиться аеродром Чкаловський.
"Сім'ї військових льотчиків сидять вдома при температурі 13 градусів", — повідомило джерело ВЧК-ОГПУ.
Масштаби катастрофи
Але не тільки Підмосков'я виявилося неготовим до зимових морозів.
Через комунальну аварію в Єкатеринбурзі (Урал) без опалення залишилися 324 житлові багатоповерхівки. У Примор'ї (Далекий Схід) через порив на котельні в місті Находка замерзають 6 тисяч осіб.
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Частина жителів столиці Росії залишилася без інтернету та телебачення.
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