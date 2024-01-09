Россияне греются у костра. Фото: скриншот

Под Москвой на фоне серьезных морозов формируется масштабная коммунальная катастрофа. Она связана с отсутствием отопления в ряде городов и селений.

Об этой ситуации рассказывает УНИАН.

Читайте также:

Россия замерзает

В первую очередь это коснулось города Подольска, в котором тепло отсутствует уже более пяти суток. Часть домов обогревалась от котельной местного патронного завода. 4 января там произошла авария, из-за чего подача тепла прекратилась.

Проблема полностью не решена до сих пор, несмотря на указания губернатора Московской области решить проблему. Все, что смогли сделать местные власти — это раздать несколько тысяч одеял и обогревателей жителям замерзающих микрорайонов.

Катастрофа распространяется

Коммунальная катастрофа наблюдается в городах Дмитров и Электростали. Следует отметить, что эти подмосковные города находятся далеко от Подольска, поэтому их коммунальные проблемы никак не связаны с патронным заводом, из-за которого пострадал город.

К примеру, в Дмитрове произошла авария на котельной, которая обслуживает 29 домов. Люди сидят без отопления и света. Жители Электростали осознали, что помощи не будет и греются у костра, который развели прямо посреди улицы.

"Дома находиться невозможно. Замерзаем! Замерзаем! Замерзаем!", — скандируют женщины околокостерья.

Участники войны против Украины замерзают

Из-за износа систем ЖКХ страдают и жители подмосковного Белоозерска. На холод жалуются в санатории подмосковного города Солнечногорска, где на лечении находятся участники войны с Украиной, а также в Щелково, где находится аэродром Чкаловский.

"Семьи военных летчиков сидят дома при температуре 13 градусов", — сообщил источник ВЧК-ОГПУ.

Масштабы крушения

Но не только Подмосковье оказалось не готово к зимним морозам.

Из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге (Урал) без отопления остались 324 жилых многоэтажки. В Приморье (Дальний Восток) из-за порыва на котельной в городе Находка замерзают 6 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что украинские хакеры сломали московского интернет-провайдера.

Часть жителей столицы России остались без интернета и телевидения.