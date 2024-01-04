Путін створив службу охорони Москви – причина

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

У червні 2023 року, після бунту ПВК "Вагнер", президент Росії Володимир Путін почав зміцнювати захист Москви, формуючи нові військові підрозділи. Так, у листопаді 2022 року Путін затвердив створення організації, завданням якої є охорона інфраструктури столиці.

Про це йдеться у новому звіті Міністерства оборони Великої Британії.

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Повідомляється, що починаючи з липня 2023 року, цей підрозділ став більш воєнізованим, отримавши дозвіл на застосування стрілецької зброї. Також вказується, що до його лав було включено тисячі новобранців, що наблизило загальну чисельність угруповання до цільового показника 15 тисяч осіб.

Британська розвідка вказує на те, що нове військове формування є частиною старої російської практики мілітаризації суспільства, збільшуючи кількість збройних груп поза регулярної армії.

"Особливо це стало актуально у світлі побоювань щодо готовності місцевих московських сил безпеки протистояти повстанню військ групи "Вагнер" у червні 2023 року", — йдеться у повідомленні.

Британські військові вказують, що новий військовий напрямок надає можливість москвичам на добровільній основі брати участь у "патріотичних" місіях у період військових конфліктів, тим самим дозволяючи їм уникнути відправки на передову в Україну.

"Мер Москви Сергій Собянін зміг мінімізувати прямий вплив конфлікту на більш забезпечене населення столиці, тоді як більшість російських втрат в Україні припадає на менш забезпечені провінційні регіони, як наголошують у Міноборони Великобританії", — додали у розвідці.

Звіт англійської розвідки. Фото: Мінооборони Великої Британії

Нагадаємо, що вбивство Євгена Пригожина організував близький друг Володимира Путіна - секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев. Він попереджав Путіна про небезпеку Пригожина ще рік до вбивства.

Крім того, підконтрольний Міністерству оборони Росії "Африканський корпус" оголосив початок рекрутингової кампанії. В основному до лав новоствореного військового формування вербують колишніх співробітників "Групи Вагнера".