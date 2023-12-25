В России возбуждено почти 200 уголовных дел против помилованных вагнеровцев

Один из бойцовЧВК "Вагнер" на территории Украины. Иллюстративное фото: росСМИ

Российские правоохранительные органы в текущем году возбудили более 190 уголовных дел против бывших заключенных, находившихся в составе ЧВК "Вагнер". Это произошло, когда наемники вернулись в Россию.

Об этом сообщают росСМИ.

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Как выяснили журналисты "Верстки", чаще всего бывших наемников судят по следующим статьям УК РФ:

кража — 83 дела;

возбуждение ПДД - 27 дел;

хранение и распространение наркотиков — 23 дела;

убийство или попытка убийства — 20 дел.

Также на боевиков возбуждены дела по статьям:

причинение тяжкого вреда здоровью;

угон автомобилей;

нападение или оскорбление представителя власти;

мошенничество;

похищение людей;

изнасилование.

В большинстве случаев экс-наемникам выносят приговоры в виде штрафов, принудительных работ или условных сроков. К заключению приговаривают только в случае смерти людей. Расследование уточняет, что некоторые уголовные производства содержат не одну, а сразу несколько уголовных статей. Десять боевиков судят сразу по двум-трем уголовным делам, а одного — по шестерым.

Также отмечается, что реальное количество уголовных дел против помилованных Владимиром Путиным "вагнеровцев" может быть больше, поскольку Кремль хочет скрывать факт участия заключенных в боевых действиях.

Напомним, что ранее финский суд арестовал полевого командира боевиков ДШРГ "Русич", неонациста Яна Петровского. В то же время экс-гендиректора российского пропагандистского телеканала Russia Today Антона Красовского, призывавшего топить украинских детей, сегодня отравили.