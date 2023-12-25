Російського пропагандиста, який закликав топити українських дітей, отруїли

Російський пропагандист та ексдиректор Russia Today Антон Кузнєцов-Красовський. Фото: krasovkin/Instagram

Ексдиректора російського телеканалу Russia Today Антона Кузнєцова-Красовського госпіталізували до лікарні. Стало відомо, що пропагандиста отруїли.

Про це повідомляють українські ЗМІ Kyiv Post та "Українська правда".

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Отруєння пропагандиста Красовського

У своєму телеграм-каналі Красовський опублікував допис 24 грудня, у якому заявив, що він у лікарні та розповів про свій стан.

"Тут люди питали: чи я живий, чи все гаразд? Ну що сказати? На початку тижня різко скрутило живіт, почало нудити, потім знепритомнів. Відвезли до клініки. Поступово приходжу до тями. Дякую всім за участь", – написав Красовський напередодні.

Повідомлення про стан пропагандиста. Фото: скриншот допису Красовського

За даними джерел українських видань в розвідці, стало відомо, що Антона Красовського отруїли і не випадково.

Як зазначається, внаслідок отруєння Красовському стало гірше і його стан з кожним днем складніший. Джерела видань вказують, що "ймовірно, останні повідомлення у мережі писав уже не сам пропагандист". Наразі достеменно не відомо, хто саме скоїв отруєння Красовського.

"Погана людина робила погані речі, і от на Різдво йому стало зле", — підкреслило джерело УП.

Що відомо про Антона Красовського

Антон Красовський — відомий російський журналіст і пропагандист, колишній директор телеканалу Russia Today. У жовтні 2022 року, Красовський закликав до геноциду українських дітей та засуджував їх антиросійські погляди. Він говорив, що дітей з України потрібно спалити у "смерекових хатах" у Карпатах.

"Топити треба було таких в Тисині, там де пливе кача, топити цих дітей, топити. Це наш метод. От сказав, що москалі окупували — і одразу кидаєш у річку з буйною течією", — сказав пропагандист РФ.

Після шаленого резонансу Красовського було звільнено. А сам пропагандист виправдовувся і говорив, що "не побачив цієї межі", на якій потрібно було зупинитися в ненависті до українців.

В Україні Служба безпеки заочно засудила росіянина строком на п'ять років за ґратами та конфіскацією майна.

Надаємо, ГУР Міноборони України вжило всіх необхідних заходів після отруєння дружини голови ГУР Маріанни Буданової. Наразі стан дружини Кирила Буданова та інших постраждалих співробітників ГУР перебуває у прийнятному стані, і вони продовжують отримувати медичну допомогу.