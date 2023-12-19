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Отруєння дружини Буданова — ГУР розповіло, в якому вона стані зараз

19 грудня 2023 10:04
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Отруєння дружини Буданова - в якому вона стані
Дружина глави ГУР Маріанна Буданова. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

ГУР Міноборони України вжило всіх необхідних заходів після отруєння дружини голови ГУР Маріанни Буданової. Наразі стан дружини Кирила Буданова та інших постраждалих співробітників ГУР перебуває у прийнятному стані, і вони продовжують отримувати медичну допомогу.

Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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За словами Андрія Юсова, всі пацієнти почуваються задовільно.

"Хоча госпіталізація завершилася, лікування триватиме, оскільки це потребує часу. Завдяки своєчасній реакції лікарів було запобігло серйозним наслідкам отруєння", — каже він.

Також Юсов зазначив, що триває розслідування щодо цього інциденту.

"Воно триває, і хоча процес не є швидким, про результати повідомлятимуть громадськості, як тільки вони стануть доступними", — додав він.

Також Юсов зазначив, що у відповідь на випадок отруєння в ГУР було вжито додаткових заходів безпеки, і зроблено всі необхідні висновки та дії для запобігання подібним інцидентам у майбутньому.

Нагадаємо, що дружину керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова Маріанну отруїли важкими металами. Нині вона перебуває під пильним наглядом лікарів.

Пізніше стало відомо, що дружину глави української розвідки Кирила Буданова та кількох розвідників отруїли. У їхніх організмах виявили миш'як, який і став причиною отруєння.

Незабаром у ГУР розповіли про початок розслідування щодо отруєння своїх співробітників та дружини керівника ГУР Кирила Буданова Маріанни. Наразі відомство вивчає обставини інциденту.

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