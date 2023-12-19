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Отравление жены Буданова — ГУР рассказало, в каком она состоянии сейчас

19 декабря 2023 10:04
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Отравление жені Буданова - в каком она состоянии
Жена главы ГУР Марианна Буданова. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

ГУР Минобороны Украины приняло все необходимые меры после отравления жены главы ГУР Марианны Будановой. Сейчас состояние жены Кирилла Буданова и других пострадавших сотрудников ГУР находится в приемлемом состоянии, и они продолжают получать медицинскую помощь.

Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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По словам Андрея Юсова все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

"Хотя госпитализация завершилась, лечение будет продолжаться, так как это требует времени. Благодаря своевременной реакции врачей, были предотвращены серьезные последствия отравления", — говорит он.

Также Юсов указал, что продолжается расследование по данному инциденту.

"Оно продолжается, и хотя процесс не является быстрым, о результатах будут сообщать общественности, как только они станут доступны", — добавил он.

Также Юсов указал, что в ответ на случай отравления в ГУР были предприняты дополнительные меры безопасности, и сделаны все необходимые выводы и действия для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Напомним, что жену руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами. В настоящее время она находится под пристальным наблюдением врачей. 

Позже стало известно, что жену главы украинской разведки Кирилла Буданова и нескольких разведчиков отравили. В их организмах обнаружили мышьяк, который и стал причиной отравления.

Вскоре в ГУР рассказали о начале расследования по отравлению своих сотрудников и жены руководителя ГУР Кирилла Буданова Марианны. В настоящее время ведомство изучает обстоятельства инцидента.

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