Российского пропагандиста, призвавшего топить украинских детей, отравили

Российский пропагандист и экс-директор Russia Today Антон Кузнецов-Красовский. Фото: krasovkin/Instagram

Экс-директор российского телеканала Russia Today Антон Кузнецов-Красовский госпитализирован в больницу. Стало известно, что пропагандист был отравлен.

Об этом сообщают украинские СМИ Kyiv Post и "Украинская правда".

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Отравление пропагандиста Красовского

В своем телеграмм-канале Красовский опубликовал сообщение 24 декабря, в котором заявил, что он находится в больнице и рассказал о своем состоянии.

"Здесь люди спрашивали: жив ли я, все ли в порядке? Ну что сказать? В начале недели резко скрутило живот, начало тошнить, потом потерял сознание. Отвезли в клинику. Постепенно прихожу в сознание. Спасибо всем за участие", — написал Красовский накануне.

Уведомление о состоянии пропагандиста. Фото: скриншот поста Красовского

По данным источников украинских изданий в разведке, стало известно, что Антон Красовский был отравлен и не случайно.

Как отмечается, в результате отравления Красовскому стало хуже и его состояние с каждым днем сложнее. Источники изданий указывают, что "вероятно последние сообщения в сети писал уже не сам пропагандист". Пока точно неизвестно, кто именно совершил отравление Красовского.

"Плохой человек делал плохие вещи, и вот на Рождество ему стало плохо", — подчеркнул источник УП.

Что известно об Антоне Красовском

Антон Красовский — известный российский журналист и пропагандист, бывший директор телеканала Russia Today. В октябре 2022 года Красовский призвал к геноциду украинских детей и осуждал их антироссийские взгляды. Он говорил, что детей из Украины нужно сжечь в "смерековых хатах" в Карпатах.

"Топить надо было таких в Тисине, там, где плывет утка, топить этих детей, топить. Это наш метод. Вот сказал, что москали оккупировали — и сразу бросаешь в реку с буйным течением", — сказал пропагандист РФ.

После безумного резонанса Красовский был уволен. А сам пропагандист оправдывался и говорил, что "не увидел этого предела", на котором нужно было остановиться в ненависти к украинцам.

В Украине Служба безопасности заочно осудила россиянина сроком на пять лет за решеткой и конфискацией имущества.

Напомним, ГУР Минобороны Украины приняло все необходимые меры после отравления жены председателя ГУР Марианны Будановой. Состояние жены Кирилла Буданова и других пострадавших сотрудников ГУР находится в приемлемом состоянии, и они продолжают получать медицинскую помощь.