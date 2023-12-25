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В Росії відкрили майже 200 кримінальних справ проти помилуваних вагнерівців

25 грудня 2023 21:50
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Росії відкрили майже 200 кримінальних справ проти помилуваних вагнерівців
Один з бійців ПВК "Вагнер" на території України. Ілюстративне фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Російські правоохоронні органи в поточному році порушили понад 190 кримінальних справ проти колишніх ув'язнених, які перебували у складі ПВК "Вагнер". Це відбулося, коли найманці повернулися до Росії.

Про це повідомляють росЗМІ

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Як з'ясували журналісти "Верстки", найчастіше колишніх найманців судять за наступними статтями КК РФ:

  • крадіжка — 83 справи;
  • порушення ПДР — 27 справ; 
  • зберігання та розповсюдження наркотиків — 23 справи;
  • вбивство чи спроба вбивства — 20 справ.

Також на бойовиків заведено справи за статтями стосовно:

  • заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю;
  • викрадення автомобілів;
  • напад або образа представника влади;
  • шахрайство;
  • викрадення людей;
  • зґвалтування.

В більшості випадків екснайманцям виносять вироки у вигляді штрафів, примусових робіт або умовні терміни. До ув'язнення засуджують лише у випадку смерті людей. Розслідування уточнює, що деякі провадження містять не одну, а відразу декілька кримінальних статей. Десятьох бойовиків судять відразу за двома-трьома кримінальними справами, а одного — за всіма шістьма.

Також зазначається, що реальна кількість проваджень проти помилуваних Володимиром Путіним "вагнерівців" може бути більшою, оскільки Кремль хоче приховувати факт участі ув'язнених у бойових діях.

Нагадаємо, що раніше фінський суд заарештував польового командира бойовиків ДШРГ "Русич", неонациста Яна Петровського. Водночас ексгендиректора російського пропагандистського телеканалу Russia Today Антона Красовського, який закликав топити українських дітей, сьогодні отруїли

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