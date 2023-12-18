Суд у Фінляндії заарештував російського неонациста та воєнного злочинця Петровського

Командир розвідгрупи "Русич" Ян Петровський. Фото: соцмережі

У Фінляндії заарештували російського неонациста та воєнного злочинця Яна Петровського. Його називають очільником розвідувальної групи "Русич". До того ж фігурант має зв'язки з "вагнерівцями".

Про це повідомляє Helsingin Sanomat.

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Арешт Петровського

Окружний суд Гельсінкі постановив увʼязнити неонациста Яна Петровського. Його підозрюють у скоєнні воєнних злочинів в Україні. Фігуранта відправлять до в'язниці Вантаа.

До 31 травня наступного року йому повинні оголосити звинувачення.

Що відомо про Яна Петровського

Ян Петровський — російський найманець, відомий під позивним "Слов'янин". Учасник війни на сході України, інтервенції в Сирії та повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Довгий час проживав у Норвегії, проте 2016 року його депортували до Росії, оскільки він вважався загрозою безпеці. Сам називає себе "російським націоналістом і патріотом".

Нагадаємо, у серпні у Фінляндії затримали громадянина Росії Яна Петровського, якого називають командиром розвідувальної групи "Русич". Він має зв'язки з ПВК "Вагнер".

Також ми писали, що Фінляндія відмовилась екстрадувати в Україну воєнного злочинця Яна Петровського. Верховний суд країни заявив, що в українських тюрмах "неналежні умови" і в нашій державі йому "загрожуватиме становище, що принижує гідність".