Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Суд у Фінляндії заарештував російського неонациста та воєнного злочинця Петровського arrow

Суд у Фінляндії заарештував російського неонациста та воєнного злочинця Петровського

18 грудня 2023 17:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Суд у Фінляндії заарештував російського неонациста та воєнного злочинця Петровського
Командир розвідгрупи "Русич" Ян Петровський. Фото: соцмережі
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Фінляндії заарештували російського неонациста та воєнного злочинця Яна Петровського. Його називають очільником розвідувальної групи "Русич". До того ж фігурант має зв'язки з "вагнерівцями".

Про це повідомляє Helsingin Sanomat.

Читайте також:

Арешт Петровського

Окружний суд Гельсінкі постановив увʼязнити неонациста Яна Петровського. Його підозрюють у скоєнні воєнних злочинів в Україні. Фігуранта відправлять до в'язниці Вантаа.

До 31 травня наступного року йому повинні оголосити звинувачення.

Що відомо про Яна Петровського

Ян Петровський — російський найманець, відомий під позивним "Слов'янин". Учасник війни на сході України, інтервенції в Сирії та повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Довгий час проживав у Норвегії, проте 2016 року його депортували до Росії, оскільки він вважався загрозою безпеці. Сам називає себе "російським націоналістом і патріотом".

Нагадаємо, у серпні у Фінляндії затримали громадянина Росії Яна Петровського, якого називають командиром розвідувальної групи "Русич". Він має зв'язки з ПВК "Вагнер".

Також ми писали, що Фінляндія відмовилась екстрадувати в Україну воєнного злочинця Яна Петровського. Верховний суд країни заявив, що в українських тюрмах "неналежні умови" і в нашій державі йому "загрожуватиме становище, що принижує гідність".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

Актуальне по темі