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Суд в Финляндии арестовал российского неонациста и военного преступника Петровского

18 декабря 2023 17:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Суд в Финляндии арестовал российского неонациста и военного преступника Петровского
Командир разведгруппы "Русич" Ян Петровский. Фото: соцсети
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Финляндии арестовали российского неонациста и военного преступника Яна Петровского. Его называют главой разведывательной группы "Русич". К тому же фигурант имеет связи с "вагнеровцами".

Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

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Арест Петровского

Окружной суд Хельсинки постановил посадить в тюрьму неонациста Яна Петровского. Его подозревают в совершении военных преступлений в Украине. Фигуранта отправят в тюрьму Вантаа.

До 31 мая следующего года ему должны объявить обвинение.

Что известно о Яне Петровском

Ян Петровский — российский наемник, известный под позывным "Славянин". Участник войны на востоке Украины, интервенции в Сирии и полномасштабного вторжения России в Украину. Долгое время проживал в Норвегии, однако в 2016 году его депортировали в Россию, поскольку он считался угрозой безопасности. Сам называет себя "русским националистом и патриотом".

Напомним, в августе в Финляндии задержали гражданина России Яна Петровского, которого называют командиром разведывательной группы "Русич". У него есть связи с ЧВК "Вагнер".

Также мы писали, что Финляндия отказалась экстрадировать в Украину военного преступника Яна Петровского. Верховный суд страны заявил, что в украинских тюрьмах "ненадлежащие условия" и в нашем государстве ему "будет угрожать унижающее достоинство положение".

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