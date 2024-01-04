Путин создал службу охраны Москвы - причина

Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

В июне 2023 года, вслед за бунтом ЧВК "Вагнер", президент России Владимир Путин начал укреплять защиту Москвы, формируя новые военные подразделения. Так, в ноябре 2022 года Путин утвердил создание организации, задачей которой является охрана инфраструктуры столицы.

Об этом говорится в новом отчете Министерства обороны Великобритании.

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Сообщается, что начиная с июля 2023 года, данное подразделение стало более военизированным, получив разрешение на применение стрелкового оружия. Также указывается, что в его ряды были включены тысячи новобранцев, что приблизило общую численность группировки к целевому показателю в 15 тысяч человек.

Британская разведка указывает на то, что новое военное формирование является частью старой российской практики милитаризации общества, увеличивая число вооруженных групп за пределами регулярной армии.

"Особенно это стало актуально в свете опасений по поводу готовности местных московских сил безопасности противостоять восстанию войск группы "Вагнер" в июне 2023 года", — говорится в сообщении.

Британские военные указывают, что новое военное направление предоставляет возможность москвичам на добровольной основе участвовать в "патриотических" миссиях в период военных конфликтов, тем самым позволяя им избежать отправки на передовую в Украину.

"Мэр Москвы Сергей Собянин смог минимизировать прямое влияние конфликта на более обеспеченное население столицы, в то время как большинство российских потерь в Украине приходится на менее обеспеченные провинциальные регионы, как подчеркивают в Минобороны Великобритании", — добавили в разведке.

Отчет британской разведки. Фото: Минообороны Великобритании

Напомним, что убийство Евгения Пригожина организовал близкий друг Владимира Путина — секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев. Он предупреждал Путина об опасности Пригожина еще за год до убийства.

Кроме того, подконтрольный Министерству обороны России "Африканский корпус" объявил о начале рекрутинговой кампании. В основном в ряды новообразованного военного формирования вербуют бывших сотрудников "Группы Вагнера".