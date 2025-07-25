В ДТП погиб народный депутат от Голоса Ярослав Рущишин

Народный депутат IX созыва Ярослав Рущишин. Фото: Facebook.com/rushchyshyn.yaroslav

Поздно вечером 24 июля на дороге возле села Бабухов на Ивано-Франковщине погиб 57-летний народный депутат IX созыва от Голоса Ярослав Рущишин. Он попал в ДТП.

Об этом сообщает портал "Твоє Місто" ссылаясь на информацию от семьи политика.

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Что известно о трагедии

Как сообщает NV, политик и общественный деятель ехал за рулем мотоцикла Harley-Davidson, не справился с управлением и столкнулся с трактором, который направлялся во встречном направлении. Депутат скончался во время транспортировки в больницу.

Кем был Ярослав Рущишин

Ярослав Рущишин был успешным предпринимателем, активным общественным деятелем и сторонником демократических ценностей.

Его политическая карьера включала депутатство во Львовском областном совете от партии "Наша Украина" (2006-2010) и председательство Львовской областной организации партии "Голос" (2019-2021).

Он был почетным сенатором Украинского католического университета и соучредителем Львовской бизнес школы LvBS. За весомый вклад в развитие украинского общества Ярослав Рущишин был награжден орденом "За заслуги" II степени (2019).

Ярослав Рущишин всегда был активным участником политической жизни Украины, выступая доверенным лицом Виктора Ющенко на президентских выборах 2004 года и Петра Порошенко — в 2019 году. Вместе с единомышленниками Ярослав Рущишин основал Унивскую группу, которая разработала стратегию развития города Львова.

Кроме политической и общественной деятельности, Ярослав Рущишин был известен как продюсер групп "Клуб шанувальників чаю", "Мертвий півень", "Дзига джаз квартет", ранних проектов "Океана Эльзы" и певицы Русланы.

Он также принимал активное участие в студенческом движении, в частности был одним из организаторов Студенческой голодовки на Майдане Независимости в начале 1990-х годов.

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