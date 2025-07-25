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Головна Новини дня На Івано-Франківщині у ДТП загинув депутат Ярослав Рущишин

На Івано-Франківщині у ДТП загинув депутат Ярослав Рущишин

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 04:34
У ДТП загинув народний депутат від Голосу Ярослав Рущишин
Народний депутат IX скликання Ярослав Рущишин. Фото: Facebook.com/rushchyshyn.yaroslav

Пізно ввечері 24 липня на дорозі біля села Бабухів на Івано-Франківщині загинув 57-річний народний депутат IX скликання від Голосу Ярослав Рущишин. Він потрапив у ДТП.

Про це повідомляє портал "Твоє Місто" посилаючись на інформацію від родини політика.

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Що відомо про трагедію

Як повідомляє NV, політик та громадський діяч їхав за кермом мотоцикла Harley‑Davidson, не впорався з керуванням і зіткнувся з трактором, який прямував у зустрічному напрямку. Депутат помер під час транспортування до лікарні.

Ким був Ярослав Рущишин

Ярослав Рущишин був успішним підприємцем, активним громадським діячем та прихильником демократичних цінностей. 

Його політична кар'єра включала депутатство у Львівській обласній раді від партії "Наша Україна" (2006-2010) та головування Львівської обласної організації партії "Голос" (2019-2021).  

Він був почесним сенатором Українського католицького університету та співзасновником Львівської бізнес школи LvBS. За вагомий внесок у розвиток українського суспільства Ярослав Рущишин був нагороджений орденом "За заслуги" ІІ ступеня (2019).

Ярослав Рущишин завжди був активним учасником політичного життя України, виступаючи довіреною особою Віктора Ющенка на президентських виборах 2004 року та Петра Порошенка — у 2019 році. Разом з однодумцями Ярослав Рущишин заснував Унівську групу, яка розробила стратегію розвитку міста Львова.

Окрім політичної та громадської діяльності, Ярослав Рущишин був відомий як продюсер гуртів "Клуб шанувальників чаю", "Мертвий півень", "Дзиґа джаз квартет", ранніх проєктів "Океану Ельзи" та співачки Руслани.

Він також брав активну участь у студентському русі, зокрема був одним з організаторів Студентського голодування на Майдані Незалежності на початку 1990-х років.

Раніше повідомлялось, що у Нацполіції повідомили про загибель Максима Казбана у ДТП в Донецькій області.

Також ми писали, що трьох працівників Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) звинувачують у скоєнні ДТП з потерпілими. Державне бюро розслідувань та Офіс Генпрокурора вже оголосили правоохоронцям про підозру.

ДТП Голос Івано-Франківська область політики народні депутати
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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