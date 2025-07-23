Загибель командира Люті Казбана в ДТП — Зеленський відреагував

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у середу, 23 липня, відреагував на загибель командира бригади "Лють" Максима Казбана. Це сталося 22 липня внаслідок ДТП у Донецькій області.

Про це президент повідомив у Telegram.

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За словами Зеленського, про обставини загибелі командира Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" полковника Максима Казбана доповів Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Президент наголосив, що це важка втрата, воїн був сильним та відданим Україні й захисту нашої держави. Він воював ще з 2014 року у складі ДШВ, підрозділу спецпризначення СБУ, а у 2024 році Казбан очолив "Лють".

"Неодноразово було за що дякувати бригаді під керівництвом полковника Казбана. Вічна памʼять!", — додав Зеленський.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, 22 липня у Нацполіції повідомили про загибель Максима Казбана у ДТП в Донецькій області.

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