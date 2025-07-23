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Зеленский отреагировал на гибель командира "Люти" в ДТП

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Дата публикации 23 июля 2025 09:00
Гибель командира Люти Казбана в ДТП - Зеленский отреагировал
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 23 июля, отреагировал на гибель командира бригады "Лють" Максима Казбана. Это произошло 22 июля в результате ДТП в Донецкой области.

Об этом президент сообщил в Telegram.

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По словам Зеленского, об обстоятельствах гибели командира Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" полковника Максима Казбана доложил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Президент подчеркнул, что это тяжелая потеря, воин был сильным и преданным Украине и защите нашего государства. Он воевал еще с 2014 года в составе ДШВ, подразделения спецназначения СБУ, а в 2024 году Казбан возглавил "Лють".

"Неоднократно было за что благодарить бригаду под руководством полковника Казбана. Вечная память!", — добавил Зеленский.

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Скриншот поста Зеленского

Напомним, 22 июля в Нацполиции сообщили о гибели Максима Казбана в ДТП в Донецкой области.

Также мы писали, что на днях в Киеве сотрудник прокуратуры сбил женщину и скрылся с места ДТП, она умерла в реанимации.

Владимир Зеленский ДТП Донецкая область война в Украине командир гибель
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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