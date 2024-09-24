Джо Байден выступил на Генассамблее ООН - он заверил Украину в поддержке

Байден во время выступления в Генассамблее ООН. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая на Генеральной ассамблее Организации объединенных наций (ООН), заявил о незыблемой поддержке Украины со стороны его страны. Он отметил, что такая поддержка будет продолжаться до установления крепкого и справедливого мира.

Об этом сообщает "Голос Америки" во вторник, 24 сентября.

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Американский лидер заявил, что после начала полномасштабного вторжения России США решили не стоять в стороне. Вместе с союзниками и партнерами они объединились для поддержки Украины.

"Хорошая новость состоит в том, что война Путина потерпела неудачу в своей главной цели. Он намеревался уничтожить Украину, но Украина все еще свободна. Он хотел ослабить НАТО, но НАТО — более крупный, сильный, объединенный, чем когда-либо ранее", — заявил лидер США.

Байден отметил, что теперь перед миром стоит еще один выбор: и дальше поддерживать Украину, чтобы помочь ей победить и сохранить свободу, или отступить и позволить россиянам уничтожить целую нацию.

Дальнейшая поддержка Украины

Президент США подчеркнул, что "мы не можем позволить себе "усталость".

"Мы не можем отвлечься. И мы не ослабим нашей поддержки Украины — пока Украина не получит справедливый и длительный мир в соответствии с Уставом ООН", — сказал Байден.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки готовят для Украины передачу нового пакета военной помощи на 375 миллионов долларов. Стали известны некоторые детали, которые войдет в этот пакет помощи по вооружению.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США встретился с руководителями ведущих компаний страны во вторник, 24 сентября. Основное внимание встречи — подготовка украинской энергосистемы к зиме.