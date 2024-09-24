Джо Байден виступив на Генасамблеї ООН — він запевнив Україну в підтримці

Байден під час виступу у Генасамблеї ООН. Фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Джо Байден під час виступу на Генеральній асамблеї Організації об'єднаних націй (ООН) заявив про непорушну підтримку України з боку його країни. Він зазначив, що така підтримка триватиме до встановлення міцного і справедливого миру.

Про це повідомляє "Голос Америки" у вівторок, 24 вересня.

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Американський лідер заявив, що після початку повномасштабного вторгнення Росії США вирішили не стояти осторонь. Разом із союзниками і партнерами вони об’єднались задля підтримки України.

"Хороша новина полягає в тому, що війна Путіна зазнала невдачі у своїй головній меті. Він мав намір знищити Україну, але Україна все ще вільна. Він хотів послабити НАТО, але НАТО — більший, сильніший, об’єднаніший, ніж будь-коли раніше", — заявив лідер США.

Байден зауважив, що тепер перед світом стоїть ще один вибір: і надалі підтримувати Україну, аби допомогти їй перемогти та зберегти свободу, або ж відступити і дозволити росіянам знищити цілу націю.

Подальша підтримка України

Президент США наголосив, що "ми не можемо дозволити собі "втому".

"Ми не можемо відвернутись. І ми не послабимо нашої підтримки України — аж доки Україна не здобуде справедливий і тривалий мир відповідно до Статуту ООН", — сказав Байден.

Раніше ми повідомляли, що Сполучені Штати Америки готують для України передачу нового пакета військової допомоги на 375 мільйонів доларів. Стали відомі деякі деталі, що увійде в цей пакет допомоги з озброєння.

Нагадуємо, що Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до США зустрівся з керівниками провідних компаній країни у вівторок, 24 вересня. Основна увага зустрічі — підготовка української енергосистеми до зими.