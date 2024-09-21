Джо Байден готує для України пакет допомоги на 375 млн доларів

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Сполучені Штати Америки готують для України передачу нового пакета військової допомоги на 375 мільйонів доларів. Стали відомі деякі деталі, що увійде в цей пакет допомоги з озброєння.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на власні джерела.

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Україна отримає патрульні камери, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських систем HIMARS, боєприпаси 155-мм та 105-мм калібру, запчастини та інше озброєння.

Втім, вміст і розмір пакета може ще зміниться ближчими днями, допоки його не підпише Джо Байден. Зазначають, що цей пакет допомоги є найбільшим з травня 2024 року, коли США надавали допомогу на суму не більше 275 мільйонів доларів.

Джо Байден може скористатися програмою PDA (Presidential Drawdown Authority, президентські повноваження щодо скорочення збройних сил. — Ред.), яка дозволяє США використовувати наявні запаси озброєнь, щоб допомогти союзникам у надзвичайних ситуаціях.

Наразі лідери Конгресу США, які підтримують Україну, та адміністрація Джо Байдена працюють над продовженням терміну дії програми "Персональна допомога Україні". Вони хочуть, щоб програма працювала довше іще на рік, щоб використати близько 5,5 млрд доларів в рамках потреб України, оскільки термін дії цих коштів спливає в кінці вересня.

Нагадаємо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна отримає допомогу від ЄС для відновлення енергосистеми та кошти з російських арештованих активів. Також відомо, що президент Володимир Зеленський збирається відвідати США.