Джо Байден готовит для Украины пакет помощи на 375 млн долларов

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Соединенные Штаты Америки готовят для Украины передачу нового пакета военной помощи в размере 375 миллионов долларов. Стали известны некоторые детали, которые войдет в этот пакет помощи по вооружению.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

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Украина получит патрульные камеры, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских систем HIMARS, боеприпасы 155-мм и 105-мм калибра, запчасти и другое вооружение.

Впрочем, содержимое и размер пакета может еще измениться в ближайшие дни, пока его не подпишет Джо Байден. Отмечают, что этот пакет помощи является самым большим с мая 2024 года, когда США оказывали помощь на сумму не более 275 миллионов долларов.

Джо Байден может воспользоваться программой PDA (Presidential Drawdown Authority, президентские полномочия по сокращению вооруженных сил. — Ред.), позволяющей США использовать имеющиеся запасы вооружений, чтобы помочь союзникам в чрезвычайных ситуациях.

В настоящее время лидеры Конгресса США, поддерживающие Украину и администрация Джо Байдена, работают над продлением срока действия программы "Персональная помощь Украине". Они хотят, чтобы программа работала дольше еще на год, чтобы использовать около 5,5 млрд долларов в рамках нужд Украины, поскольку срок действия этих средств истекает в конце сентября.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Украина получит помощь от ЕС для возобновления энергосистемы и средств из российских арестованных активов. Также известно, что президент Владимир Зеленский собирается посетить США .