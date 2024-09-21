Джо Байден готовит для Украины пакет помощи на 375 млн долларов

Байден готовит пакет помощи Украине на 375 млн долларов — что туда войдет
Соединенные Штаты Америки готовят для Украины передачу нового пакета военной помощи в размере 375 миллионов долларов. Стали известны некоторые детали, которые войдет в этот пакет помощи по вооружению.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
Пакет помощи для Украины
Украина получит патрульные камеры, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских систем HIMARS, боеприпасы 155-мм и 105-мм калибра, запчасти и другое вооружение.
Впрочем, содержимое и размер пакета может еще измениться в ближайшие дни, пока его не подпишет Джо Байден. Отмечают, что этот пакет помощи является самым большим с мая 2024 года, когда США оказывали помощь на сумму не более 275 миллионов долларов.
Джо Байден может воспользоваться программой PDA (Presidential Drawdown Authority, президентские полномочия по сокращению вооруженных сил. — Ред.), позволяющей США использовать имеющиеся запасы вооружений, чтобы помочь союзникам в чрезвычайных ситуациях.
В настоящее время лидеры Конгресса США, поддерживающие Украину и администрация Джо Байдена, работают над продлением срока действия программы "Персональная помощь Украине". Они хотят, чтобы программа работала дольше еще на год, чтобы использовать около 5,5 млрд долларов в рамках нужд Украины, поскольку срок действия этих средств истекает в конце сентября.
Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Украина получит помощь от ЕС для возобновления энергосистемы и средств из российских арестованных активов. Также известно, что президент Владимир Зеленский собирается посетить США .
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