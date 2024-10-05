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На Гаити вооруженная банда устроила массовую расправу над гражданскими

5 октября 2024 08:24
Анастасия Постоенко - Редактор
На Гаити банда устроила массовую расправу над людьми
Женщина несет свою дочь во временное убежище. Фото: REUTERS/Jean Feguens Regala
Анастасия Постоенко - Редактор

На Гаити вооруженные члены банды совершили нападение на жителей Порт-Зонде. Более 6000 человек были вынуждены бежать из-за насилия и ищут убежища в соседних городах.

Об этом сообщает Reuters.

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В Понт-Зонде члены банды убили не менее 70 человек, совершили массовые поджоги и погромы. Более 6000 человек ищут убежище в соседних городах.

Это нападение назвали одним из самых смертоносных за последние годы, хотя и подобные нападения случаются довольно часто.

"Это одиозное преступление против беззащитных женщин, мужчин и детей является не только нападением на жертв, но и против всей гаитянской нации", — заявил премьер-министр Гарри Кониль.

В настоящее время вооруженные банды контролируют большую часть столицы Порт-о-Пренс и постепенно начинают получать власть в соседних регионах. Они массово грабят и уничтожают имущество мирных жителей, сжигают дома и поля, создавая в селах голод. В результате чего тысячи людей становятся бездомными.

Интересно, что обещанная международная поддержка региона пока не поступила. А некоторые соседние страны даже депортировали мигрантов обратно в страну.

Представитель Комиссии по диалогу и примирению для спасения Артибонитовой долины Бертид Хорас заявила, что полиция даже не сопротивлялась банде, они свободно зашли в регион.

К нападению причастны банда Гран Гриф, обвиняемая в массовых похищениях, изнасилованиях, убийствах, захватах и изгнании фермеров из их земель, а также в вербовке детей. В прошлом месяце Elan был добавлен в санкционный список ООН. Лидер банды Гран Гриф Лаксон Элан взял на себя ответственность за резню.

Он заявил, что это была месть мирным жителям за то, что они оставались в стороне, пока полиция и группы наблюдения убивали его бойцов. Большинство жертв имеют огнестрельные ранения в голову. Очевидцы говорят, что нападавшие убивали всех, кто попадался им по пути, выламывали двери дома и убивали целые семьи.

Как реагирует ООН на конфликт в Гаити

В ООН сообщали, что по делам о массовых убийствах, совершенных с 2021 года, не удалось добиться ни одного прогресса.

Отметим, что Порт-о-Пренси в большинстве своем занимается фермерством, однако, банды требуют у фермеров освободить земли и воруют урожай, что спровоцировало острую нехватку продовольствия для 5 млн человек.

Между тем, количество внутренне перемещенных лиц в результате конфликта превысило 700 000, увеличившись почти вдвое за шесть месяцев, несмотря на частичное развертывание долгосрочно отложенной миссии при поддержке ООН, уполномоченной помочь полиции с ограниченными ресурсами восстановить порядок. Впрочем, миссия ООН не нашла должной поддержки — было направлено всего около 400 офицеров, преимущественно из Кении. В пятницу представитель главы ООН Антониу Гутерриша снова призвал оказать больше поддержки миссии.

Напомним, недавно мы писали о том, что в ООН рассказали , в какой отрасли Украина является одним из лидеров мира. Также в ООН отреагировали на российский удар по медицинским учреждениям в Сумах .

убийство ООН стрельба Гаити насилие

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