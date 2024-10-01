Насильство в інтернатах України — вихованці поділилися своїми історіями

Дитина з іграшкою в руках. Ілюстративне фото: УП

В українських інтернатах неодноразово випливали історії щодо насильства над вихованцями. Підлітки поділилися жорсткими методами виховання, які їм довелося відчути на собі під час перебування у закладах.

Про це повідомляє ТСН у вівторок, 1 жовтня.

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Насильство над дітьми в інтернатах України

Нещодавно в Україні спалахнула інформація щодо систематичного знущання та насильства над вихованцями навчально-реабілітаційного закладу на Львівщині. Тисячі дітей наразі перебувають в інтернатах, де досі у методах виховання використовують агресію.

Під час позапланової перевірки Магальського інтернату на Буковині, де мешкають близько 50 дітей з інвалідністю, радник омбудсмена зафіксував мотузки на дитячому майданчику, якими прив'язували дітей до лавок та гойдалок, та дитину з інвалідністю, змушену спати в дитячому ліжечку з проваленим дном.

Знущання з дітей, які перебувають в інтернатах. Фото: Дмитро Лубінець, 2023 рік

У Дніпрі під час перевірки одного з дитячих будинків-інтернатів, де виховується 22 дитини з інвалідністю, було виявлено факти фізичного насильства над вихованцями. В іншому закладі в тому ж місті у дітей знайшли синці на руках.

Мати одного із хлопчиків розповіла свій досвід перебування її сина з інвалідністю в інтернаті на Київщині. Вона забрала його звідти, коли побачила, що він сильно схуд і мав численні синці.

Випускники інтернатів розповіли про знущання

Тарас, колишній вихованець інтернату, нині соціальний працівник, поділився своїми буднями в закладі.

"Багато хто боїться говорити про те, що відбувається там, і це відбувається не одноразово, а роками", — зазначив хлопець.

Наразі він бере участь у кампанії з реформування інтернатної системи.

"Ти спиш, до тебе просто піднімають колоду і б'ють по ногах, бо вони вважають це правильним", — наголосив колишній вихованець.

Андрій, якому зараз 17 років, також виріс в інтернаті та мріє стати художником. Однак він згадує, як фізичне насильство було звичним явищем під час його перебування там.

"Коли ти спиш, ти можеш спати. І якщо виховательці, помічнику не сподобається, що ти спиш, вона може, вибачте мене, відху**ити, ту людину, яка спить, просто підійти і вдарити", — поділився хлопець.

Нагадаємо, у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині над вихованцями систематично знущалися та здійснювали насильство. Нацполіція та місцева служба у справах дітей про це знали, проте протягом року не реагували.

"Діти скаржились, що їм систематично говорили: "Ти нікому не потрібен/-а", "Твої батьки алкаші", "Ти хворий/-а", "З тебе нічого доброго не вийде", — розповів омбудсмен Дмитро Лубінець.

Після цього інциденту в Україні соціальні служби розпочали перевірку всіх закладів, де цілодобово проживають діти. Метою таких перевірок є виявлення можливих фактів насильства.