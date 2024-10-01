Насилие в интернатах Украины – воспитанники поделились своими историями

Ребенок с игрушкой в руках. Иллюстративное фото: УП

В украинских интернатах неоднократно следовали истории по насилию над воспитанниками. Подростки поделились жесткими методами воспитания, которые им пришлось ощутить на себе во время пребывания в заведениях.

Об этом сообщает ТСН во вторник, 1 октября.

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Насилие над детьми в интернатах Украины

Недавно в Украине вспыхнула информация о систематическом издевательстве и насилии над воспитанниками учебно-реабилитационного заведения на Львовщине. Тысячи детей сейчас находятся в интернатах, где до сих пор в методах воспитания используют агрессию.

Во время внеплановой проверки Магальского интерната на Буковине, где живут около 50 детей с инвалидностью, советник омбудсмена зафиксировал веревки на детской площадке, которыми привязывали детей к скамейкам и качелям, и ребенка с инвалидностью, вынужденного спать в детской кроватке с проваленным дном.

Издевательство над детьми, которые находятся в интернатах. Фото: Дмитрий Лубинец, 2023 год

В Днепре во время проверки одного из детских домов-интернатов, где воспитывается 22 ребенка с инвалидностью, были выявлены факты физического насилия над воспитанниками. В другом заведении в том же городе у детей нашли синяки на руках.

Мать одного из мальчиков рассказала свой опыт пребывания ее сына с инвалидностью в интернате на Киевщине. Она забрала его оттуда, когда увидела, что он сильно похудел и имел многочисленные синяки.

Выпускники интернатов рассказали об издевательствах

Тарас, бывший воспитанник интерната, ныне социальный работник, поделился своими буднями в заведении.

"Многие боятся говорить, боятся говорить о том, что творится там, о том, что происходит, о том, что просто происходит не однократно, а как бы годами", — отметил парень.

Сейчас он участвует в кампании по реформированию интернатной системы.

"Ты спишь, к тебе просто поднимают колду и бьют по ногам, потому что они считают это правильным", — отметил бывший воспитанник.

Андрей, которому сейчас 17 лет, также вырос в интернате и мечтает стать художником. Однако он вспоминает, как физическое насилие было обычным явлением во время его пребывания там.

"Когда ты спишь, ты можешь спать. И если воспитательнице, помощнику не понравится, что ты спишь, она может, извините меня, отху**ить, извините, того человека, который спит, просто подойти и ударить", — поделился парень.

Напомним, в учебно-реабилитационном центре Львовской области над воспитанниками систематически издевались и совершали насилие. Нацполиция и местная служба по делам детей об этом знали, однако в течение года не реагировали.

"Дети жаловались, что им систематически говорили: "Ты никому не нужен/-а", "Твои родители алкаши", "Ты больной/-а", "Из тебя ничего хорошего не получится"", — рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

После этого инцидента в Украине социальные службы приступили к проверке всех заведений, где круглосуточно проживают дети. Целью таких проверок является выявление возможных фактов насилия.