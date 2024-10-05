На Гаїті банда вчинила масову розправу над людьми

Жінка несе свою доньку до тимчасового притулку. Фото: REUTERS/Jean Feguens Regala

На Гаїті озброєні члени банди здійснили зброний напад на мешканців Порт-Зонде. Понад 6000 людей були змушені тікати через насильство та шукають притулку у сусідніх містах.

Про це повідомляє Reuters.

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У Понт-Зонде члени банди убили щонайменше 70 осіб, вчинили масові підпали та погроми. Понад 6000 людей шукають прихистку у сусідніх містах.

Цей напад назвали одним з найбільш смертоносним за останні роки, хоча й подібні нападки трапляються доволі часто.

"Цей одіозний злочин проти беззахисних жінок, чоловіків і дітей є не лише нападом на жертв, але й проти всієї гаїтянської нації", — заявив прем’єр-міністр Гаррі Коніль.

Наразі озброєні банди контролюють більшу частину столиці Порт-о-Пренс і поступово починають отримувати владу в сусідніх регіонах. Вони масово грабують та нищать майно мирних мешканців, спалюють будинки та поля, створюючи в селах голод. Внаслідок чого тисячі людей стають бездомними.

Цікаво, що обіцяна міжнародна підтримка регіону досі не надійшла. А деякі сусідні країни навіть депортували мігрантів назад до країни.

Речниця Комісії з діалогу та примирення для порятунку Артібонітової долини Бертід Хорас заявила, що поліція навіть не пручалась банді, вони вільно зайшли в регіон.

До нападу причетні банда Гран Гріф, яку звинувачують у масових викраденнях, зґвалтуваннях, вбивствах, захопленнях та вигнанні фермерів з їхніх земель, а також у вербуванні дітей. Минулого місяця Elan був доданий до санкційного списку ООН. Лідер банди Гран Гріф Лаксон Елан взяв на себе відповідальність за різанину.

Він заявив, що це була помста мирним жителям за те, що вони залишались осторонь, поки поліція та групи спостереження вбивали його бійців. Більшість жертв мають вогнепальні поранення в голову. Очевидці кажуть, що нападники вбивали всіх, хто траплявся їм на шляху, виламували двері домівок та вбивали цілі сім'ї.

Як реагує ООН на конфлікт в Гаїті

В ООН повідомляли, що у справах про масові вбивства, які скоєні з 2021 року, не вдалося досягти жодного прогресу.

Зазначимо, що Порт-о-Пренсі здебільшого займається фермерством, проте, банди вимагають у фермерів звільнити землі та крадуть врожай, що спровокувало гостру нестачу продовольства для 5 млн осіб.

Тим часом кількість внутрішньо переміщених осіб унаслідок конфлікту перевищила 700 000, збільшившись майже вдвічі за шість місяців, попри часткове розгортання довгостроково відкладеної місії за підтримки ООН, уповноваженої допомогти поліції з обмеженими ресурсами відновити порядок. Втім, місія ООН не знайшла належної підтримки — було направлено лише близько 400 офіцерів, переважно з Кенії. У п'ятницю речник голови ООН Антоніу Гутерріша знову закликав надати більше підтримки місії.



Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в ООН розповіли, в якій галузі Україна є одним із лідерів світу. Також в ООН відреагували на російських удар по медичних закладах в Сумах.