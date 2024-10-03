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В ООН розповіли, в якій галузі Україна є одним із лідерів світу

3 жовтня 2024 06:19
Галина Остаповець - Журналіст
Місія ООН в Україні — якою є співпраця — новини
Генасамблея ООН. Фото: ТГ/Володимира Зеленського
Галина Остаповець - Журналіст

Україна є п'ятим найбільшим експортером продовольства у світі і може прогодувати 400 мільйонів людей на планеті. А цифровізація та діджиталізація рухається чи не найбільшими темпами у світі. Україна не має потреби у такій організації, як Всесвітня продовольча програма від ООН, і після війни вона буде згорнута.

Про це розповів Річард Рейган, який є представником ВПП ООН в Україні з липня 2024 року, передають Новини.LIVE.

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"Як представник ВПП я працював у багатьох країнах світу, і ніде не бачив, щоб діджиталізація рухалася такими темпами у будь-якій іншій країні, як в Україні. Сподіваюсь, ми не затримаємося тут надовго, і як тільки конфлікт закінчиться, а це станеться, наша організація покине Україну", — сказав Рейган.

Він також відзначив, що ВПП ООН є найбільшою гуманітарною організацією у світі, але це не той вид допомоги, який потрібно надавати українцям після війни. Адже Україна є п'ятим найбільшим експортером продовольства у світі і може прокормити 400 мільйонів людей на Землі. 

Нагадаємо, в рамках Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН на Україну протягом двох останніх років війни було витрачено 2,3 млрд доларів. В рамках цієї програми допомога надається 1 млн українців, які мешкають у 30-кілометровій зоні від лінії фронту.

А Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Також він поспілкувався з головою 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, прем'єром Камеруну (2009–2019) Філемоном Янгом.
 

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