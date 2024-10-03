Миссия ООН в Украине — какое сотрудничество — новости

Генассамблея ООН. Фото: ТГ/Владимира Зеленского

Украина является пятым крупнейшим экспортером продовольствия в мире и может прокормить 400 миллионов человек на планете. А цифровизация и диджитализация движется едва ли не самыми большими темпами в мире. В Украине нет нужды в такой организации, как Всемирная продовольственная программа от ООН, и после войны она будет свернута.

Об этом рассказал Ричард Рейган, являющийся представителем ВПП ООН в Украине с июля 2024 года, передают Новини.LIVE.

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"Как представитель ВПП я работал во многих странах мира и нигде не видел, чтобы диджитализация двигалась такими темпами в любой другой стране, как в Украине. Надеюсь, мы не задержимся здесь надолго, и как только конфликт закончится, а это случится, наша организация покинет Украину", — сказал Рейган.

Он также отметил, что ВПП ООН является крупнейшей гуманитарной организацией в мире, но это не тот вид помощи, который нужно оказывать украинцам после войны. Ведь Украина является пятым крупнейшим экспортером продовольствия в мире и может прокормить 400 миллионов человек на Земле.

Напомним, в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН на Украину в течение двух последних лет войны было израсходовано 2,3 млрд долларов. В рамках данной программы помощь предоставляется 1 млн украинцев, проживающих в 30-километровой зоне от линии фронта.

А Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Также он пообщался с главой 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, премьером Камеруна (2009–2019) Филомоном Янгом.