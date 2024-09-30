ООН засудило атаки на медичні заклади на північному сході України

Наслідки російського обстрілу лікарні Сум 28 вересня. Фото: Нацполіція

У суботу, 28 вересня, два безпілотники влучили в клінічну лікарню Святого Пантелеймона з інтервалом у 45 хвилин. Десять людей загинули, 22 особи дістали поранення. В ООН засудили цю смертоносну атаку.

Відповідний пресреліз опублікований на сторінці організації.

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"Жахливий напад на лікарню, коли під час другого вибуху постраждали медики та пацієнти, підкреслює триваюче нехтування спеціальним захистом, який надається медичним установам згідно з міжнародним гуманітарним правом", — зазначила Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль.

В ООН заявили, що обстріли міста Суми та навколишніх територій значно посилилися після того, як 6 серпня українські війська почали наступ у Курській області Росії. У результаті медичні заклади Сум неодноразово стали мішенню.

Перший удар по медичним закладам у Сумах стався 13 серпня, коли ракета пошкодила три заклади: обласну лікарню ветеранів війни, дитячу лікарню та кардіологічний центр. Наступний інцидент трапився 19 вересня — обстріл зазнав Сумський геріатричний пансіонат, розташований поруч із пошкодженими об’єктами.

В організації зазначили, що медичні установи мають особливий захист за міжнародним гуманітарним правом, і напади на них є неприпустимими.

"Ці неодноразові смертоносні напади завдають незмірних страждань цивільному населенню і серйозно впливають на базові медичні послуги. Вкрай важливо, щоб ці порушення негайно припинилися, а винні були притягнуті до відповідальності", — резюмувала Даніель Белль.

Загалом з початку серпня внаслідок обстрілів у Сумській області загинули 42 цивільні особи, а ще 153 були поранені.

Нагадаємо, 28 вересня армія Росії завдала подвійного удару по лікарні та житловому сектору у Сумах. Десять людей загинули, 22 особи дістали поранення. Противник застосував безпілотники.

Згодом Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл. За його словами, із лікарні загалом евакуювали 113 пацієнтів.