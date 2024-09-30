ООН осудила атаки на медицинские учреждения на северо-востоке Украины

Последствия российских обстрелов больнице ахв Сум 28 сентября. Фото: Нацполиция

В субботу, 28 сентября, два беспилотника попали в клиническую больницу Святого Пантелеймона с интервалом в 45 минут. Десять человек погибли, 22 получили ранения. В ООН осудили эту смертоносную атаку.

Соответствующий пресс-релиз опубликован на странице организации.

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"Ужасное нападение на больницу, когда во время второго взрыва пострадали медики и пациенты, подчеркивает продолжающееся пренебрежение специальной защитой, предоставляемой медицинским учреждениям в соответствии с международным гуманитарным правом", — отметила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль.

В ООН заявили, что обстрелы города Сумы и близлежащих территорий значительно усилились после того, как 6 августа украинские войска начали наступление в Курской области России. В результате медицинские учреждения Сум неоднократно становились мишенью.

Первый удар по медицинским учреждениям в Сумах произошел 13 августа, когда ракета повредила три заведения: областную больницу ветеранов войны, детскую больницу и кардиологический центр. Следующий инцидент произошел 19 сентября — обстрелу подвергся Сумской гериатрический пансионат, расположенный рядом с поврежденными объектами.

В организации отметили, что медицинские учреждения имеют особую защиту согласно международному гуманитарному праву, и нападения на них недопустимы.

"Эти неоднократные смертоносные нападения причиняют неизмеримые страдания гражданскому населению и серьезно влияют на базовые медицинские услуги. Крайне важно, чтобы эти нарушения немедленно прекратились, а виновные были привлечены к ответственности", — резюмировала Даниэль Белль.

В целом с начала августа в результате обстрелов в Сумской области погибли 42 гражданских лица, а еще 153 были ранены.

Напомним, 28 сентября армия России нанесла двойной удар по больнице и жилищному сектору в Сумах. Противник применил беспилотники. Десять человек погибли, 22 получили ранения.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел. По его словам, из больницы в общей сложности эвакуировали 113 пациентов.