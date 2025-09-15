Сбой Starlink — во всем мире жалуются на отсутствие соединения

Терминал Starlink. Фото: Starlink

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ с позывным Мадяр заявил, что на всей линии фронта фиксируются масштабные проблемы со Starlink. По его словам, терминалы не работают в разных направлениях, что существенно затрудняет выполнение задач украинских подразделений из-за потери связи.

Об этом командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадьяр) Бровди сообщил на своей странице в Telegram.

Сбой в работе. Фото: скриншот

Сервис отслеживания сбоев DownDetector сообщает, что неполадки в работе Starlink начались еще 14 сентября. К тому времени более 45 тысяч пользователей в разных странах мира пожаловались на отключение и перебои со связью.

Сообщение компании о сбое. Фото: скриншот

В свою очередь Мадяр заявил, что сбой произошел около 07:28.

"Снова лег Starlink вдоль всего фронта. 07:28 кч. По состоянию на 08:02 постепенно восстанавливается. Повторился глобальный сбой на SpaceX", — сообщил военный.

Напомним, в конце августа в Польше открестились от слухов, что якобы перестанут финансировать работу Starlink для Украины.

А в июле в СМИ появилась информация, что основатель и владелец компании SpaceX Илон Маск приказывал выключать работу Starlink для ВСУ во время военной кампании.