Збій Starlink — в усьому світі скаржаться на відсутність з'єднання

Термінал Starlink. Фото: Starlink

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ з позивним Мадяр заявив, що на всій лінії фронту фіксуються масштабні проблеми зі Starlink. За його словами, термінали не працюють у різних напрямках, що суттєво ускладнює виконання завдань українських підрозділів через втрату зв'язку.

Про це командувач Сил безілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді повідомив на своїй сторінці у Telegram.

Реклама

Читайте також:

В Starlink стався масштабний збій

Збій в роботі. Фото: скриншот

Сервіс відстеження збоїв DownDetector повідомляє, що неполадки у роботі Starlink розпочалися ще 14 вересня. На той час понад 45 тисяч користувачів у різних країнах світу поскаржилися на відключення та перебої зі зв’язком.

Повідомлення компанії про збій. Фото: скриншот

Своєю чергою Мадяр заявив, що збій стався близько о 07:28.

"Знов ліг Starlink вздовж всього фронту. 07:28 кч. Станом на 08:02 поступово відновлюється. Повторився глобальний збій на SpaceX", — повідомив військовий.

Нагадаємо, наприкінці серпня в Польщі відхрестилися від чуток, що нібито перестануть фінансувати роботу Starlink для України.

А в липні в ЗМІ з'явилась інформація, що засновник та власник компанії SpaceX Ілон Маск наказував вимикати роботу Starlink для ЗСУ під час військової кампанії.