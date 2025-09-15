Відео
На фронті зник зв’язок через збій Starlink
На фронті зник зв'язок через збій Starlink

На фронті зник зв’язок через збій Starlink

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 08:16
Збій Starlink — в усьому світі скаржаться на відсутність з'єднання
Термінал Starlink. Фото: Starlink

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ з позивним Мадяр заявив, що на всій лінії фронту фіксуються масштабні проблеми зі Starlink. За його словами, термінали не працюють у різних напрямках, що суттєво ускладнює виконання завдань українських підрозділів через втрату зв'язку.

Про це командувач Сил безілотних систем ЗСУ  Роберт (Мадяр) Бровді повідомив на своїй сторінці у Telegram.

В Starlink стався масштабний збій

null
Збій в роботі. Фото: скриншот

Сервіс відстеження збоїв DownDetector повідомляє, що неполадки у роботі Starlink розпочалися ще 14 вересня. На той час понад 45 тисяч користувачів у різних країнах світу поскаржилися на відключення та перебої зі зв’язком.

null
Повідомлення компанії про збій. Фото: скриншот

Своєю чергою Мадяр заявив, що збій стався близько о 07:28.

"Знов ліг Starlink вздовж всього фронту. 07:28 кч. Станом на 08:02 поступово відновлюється. Повторився глобальний збій на SpaceX", — повідомив військовий. 

Нагадаємо, наприкінці серпня в Польщі відхрестилися від чуток, що нібито перестануть фінансувати роботу Starlink для України.

А в липні в ЗМІ з'явилась інформація, що засновник та власник компанії SpaceX Ілон Маск наказував вимикати роботу Starlink для ЗСУ під час військової кампанії. 

інтернет збій зв'язок Starlink фронт
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
