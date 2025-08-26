У Польщі спростували заяви про відключення Starlink в Україні

Президент Польщі Кароль Навроцький та керівник ОП Польщі Збігнєв Богуцький. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Фінансування роботи системи супутникового зв’язку Starlink для України продовжиться, попри заяви міністра цифровізації Польщі Кшиштофа Гавковського. Інформація про нібито можливе припинення доступу до мережі є брехнею.

Про це висловився керівник офісу президента Польщі Збігнєв Богуцький.

Читайте також:

Польща не припинить фінансування Starlink для України

Він наголосив, що президент Анджей Навроцький своїм вето не створює загрози для українського користування Starlink. За його словами, витрати на забезпечення цього зв’язку покриваються чинним законодавством, а законопроєкт, поданий президентом до Сейму, зберігає необхідні умови для фінансування.

Богуцький підкреслив, що парламент матиме достатньо часу у вересні, аби розглянути президентську ініціативу.

"У вересні буде достатньо часу для того, щоб ця президентська ініціатива була ефективно опрацьована в польському парламенті. Те ж саме стосується підтримки зберігання даних української адміністрації в безпечному місці. У вас було довгих півтора року, щоб представити закон, який був би справедливим, перш за все, з точки зору поляків, але також і з точки зору тих українців, які чесно беруть участь у польській соціально-економічній системі. Ви цього не зробили, як і багато інших речей, хоч і давали обіцянки. Саме тому вас зараз бере на поруки Президент Республіки Польща", — пояснив Збігнєв Богуцький.

Він також розкритикував міністра цифровізації Польщі Кшиштофа Гавковського, заявивши, що той мав би боротися з дезінформацією, а не створювати її.

"Перефразовуючи ваш запис, я не можу уявити собі кращого подарунка для Путіна, ніж участь у російській дезінформації з метою розділити поляків та українців. Пане віце-прем'єр-міністре, ви повинні припинити сліпо наносити удари в бік президента Польщі в ім'я політичної боротьби. Ви лякаєте людей, які борються за свою незалежність і водночас допомагаєте Росії. Якби не ваш в'їзд, машина російської брехливої пропаганди та дезінформації на цій території не була б запущена", — підсумував керівник офісу президента Польщі.

Нагадаємо, Кшиштоф Гавковський звинуватив президента Польщі Кароля Навроцького у рішенні зупинити фінансування Starlink Україні.

Також у липні низка ЗМІ оприлюднила дані, що голова SpaceX Ілон Маск наказав відключити роботу Starlink на час контрнаступу ЗСУ в 2022 році.