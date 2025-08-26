В Польше опровергли заявления об отключении Starlink в Украине

Президент Польши Кароль Навроцкий и руководитель ОП Польши Збигнев Богуцкий. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Финансирование работы системы спутниковой связи Starlink для Украины продолжится, несмотря на заявления министра цифровизации Польши Кшиштофа Гавковского. Информация о якобы возможном прекращении доступа к сети является ложью.

Об этом высказался руководитель офиса президента Польши Збигнев Богуцкий.

Польша не прекратит финансирование Starlink для Украины

Он отметил, что президент Анджей Навроцкий своим вето не создает угрозы для украинского пользования Starlink. По его словам, расходы на обеспечение этой связи покрываются действующим законодательством, а законопроект, поданный президентом в Сейм, сохраняет необходимые условия для финансирования.

Богуцкий подчеркнул, что парламент будет иметь достаточно времени в сентябре, чтобы рассмотреть президентскую инициативу.

"В сентябре будет достаточно времени для того, чтобы эта президентская инициатива была эффективно проработана в польском парламенте. То же самое касается поддержки хранения данных украинской администрации в безопасном месте. У вас было долгих полтора года, чтобы представить закон, который был бы справедливым, прежде всего, с точки зрения поляков, но также и с точки зрения тех украинцев, которые честно участвуют в польской социально-экономической системе. Вы этого не сделали, как и много других вещей, хоть и давали обещания. Именно поэтому вас сейчас берет на поруки Президент Республики Польша", — пояснил Збигнев Богуцкий.

Он также раскритиковал министра цифровизации Польши Кшиштофа Гавковского, заявив, что тот должен бороться с дезинформацией, а не создавать ее.

"Перефразируя вашу запись, я не могу представить себе лучшего подарка для Путина, чем участие в российской дезинформации с целью разделить поляков и украинцев. Господин вице-премьер-министр, вы должны прекратить слепо наносить удары в сторону президента Польши во имя политической борьбы. Вы пугаете людей, которые борются за свою независимость и одновременно помогаете России. Если бы не ваш въезд, машина российской лживой пропаганды и дезинформации на этой территории не была бы запущена", — подытожил руководитель офиса президента Польши.

Напомним, Кшиштоф Гавковский обвинил президента Польши Кароля Навроцкого в решении остановить финансирование Starlink Украине.

Также в июле ряд СМИ обнародовал данные, что глава SpaceX Илон Маск приказал отключить работу Starlink на время контрнаступления ВСУ в 2022 году.