Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Польша ответила на слухи об остановке оплаты Starlink Украине

Польша ответила на слухи об остановке оплаты Starlink Украине

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 09:13
В Польше опровергли заявления об отключении Starlink в Украине
Президент Польши Кароль Навроцкий и руководитель ОП Польши Збигнев Богуцкий. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Финансирование работы системы спутниковой связи Starlink для Украины продолжится, несмотря на заявления министра цифровизации Польши Кшиштофа Гавковского. Информация о якобы возможном прекращении доступа к сети является ложью.

Об этом высказался руководитель офиса президента Польши Збигнев Богуцкий.

Реклама
Читайте также:

Польша не прекратит финансирование Starlink для Украины

Он отметил, что президент Анджей Навроцкий своим вето не создает угрозы для украинского пользования Starlink. По его словам, расходы на обеспечение этой связи покрываются действующим законодательством, а законопроект, поданный президентом в Сейм, сохраняет необходимые условия для финансирования.

Богуцкий подчеркнул, что парламент будет иметь достаточно времени в сентябре, чтобы рассмотреть президентскую инициативу.

"В сентябре будет достаточно времени для того, чтобы эта президентская инициатива была эффективно проработана в польском парламенте. То же самое касается поддержки хранения данных украинской администрации в безопасном месте. У вас было долгих полтора года, чтобы представить закон, который был бы справедливым, прежде всего, с точки зрения поляков, но также и с точки зрения тех украинцев, которые честно участвуют в польской социально-экономической системе. Вы этого не сделали, как и много других вещей, хоть и давали обещания. Именно поэтому вас сейчас берет на поруки Президент Республики Польша", — пояснил Збигнев Богуцкий.

Он также раскритиковал министра цифровизации Польши Кшиштофа Гавковского, заявив, что тот должен бороться с дезинформацией, а не создавать ее.

"Перефразируя вашу запись, я не могу представить себе лучшего подарка для Путина, чем участие в российской дезинформации с целью разделить поляков и украинцев. Господин вице-премьер-министр, вы должны прекратить слепо наносить удары в сторону президента Польши во имя политической борьбы. Вы пугаете людей, которые борются за свою независимость и одновременно помогаете России. Если бы не ваш въезд, машина российской лживой пропаганды и дезинформации на этой территории не была бы запущена", — подытожил руководитель офиса президента Польши.

Напомним, Кшиштоф Гавковский обвинил президента Польши Кароля Навроцкого в решении остановить финансирование Starlink Украине.

Также в июле ряд СМИ обнародовал данные, что глава SpaceX Илон Маск приказал отключить работу Starlink на время контрнаступления ВСУ в 2022 году.

Польша ВСУ Украина связь Starlink Кароль Навроцкий
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации