Пожар на Эйфелевой башне в Париже 24 декабря — что известно

Пожарные возле Эйфелевой башни. Фото: Anna Kurth/AFP/dpa

В Париже на Эйфелевой башне вспыхнул пожар. В результате возгорания эвакуировали около 1 200 человек.

Об этом сообщает Bild во вторник, 24 декабря.

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Пожар на Эйфелевой башне

По предварительной информации, пожар произошел в шахте лифта между первым и вторым этажами башни. Один из очевидцев отметил, что спасатели сначала не имели доступ к пламени.

"Сейчас в Эйфелевой башне бушует пожар. Памятник только что эвакуировали. Аварийная служба установила оцепление, но пожарная бригада не имеет доступа к пламени", — написал он.

Известно, что эвакуировали около 1 200 человек. Согласно сообщениям, пожарная бригада установила, что причиной пожара стал перегрев кабеля.

Сейчас спасатели ликвидируют огонь.

Напомним, 24 декабря в селе Кавакли, Турция, произошел взрыв на заводе по производству взрывчатки. В результате этого есть погибшие и раненые.

Также 18 декабря в польском городе Отвоцк произошел пожар в Национальном центре ядерных исследований.