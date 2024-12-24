Пожежа на Ейфелевій вежі в Парижі 24 грудня — що відомо

На Ейфелевій вежі сталася пожежа — евакуювали понад тисячу людей
У Парижі на Ейфелевій вежі спалахнула пожежа. Внаслідок загоряння евакуювали близько 1 200 людей.
Про це повідомляє Bild у вівторок, 24 грудня.
Пожежа на Ейфелевій вежі
За попередньою інформацією, пожежа сталася в шахті ліфта між першим і другим поверхами вежі. Один з очевидців зазначив, що рятувальники спочатку не мали доступу до полум'я.
"Зараз в Ейфелевій вежі вирує пожежа. Пам'ятник щойно евакуювали. Аварійна служба встановила оточення, але пожежна бригада не має доступу до полум'я", — написав він.
Відомо, що евакуювали близько 1 200 людей. Згідно з повідомленнями, пожежна бригада встановила, що причиною пожежі стало перегрівання кабелю.
Наразі рятувальники ліквідовують вогонь.
Нагадаємо, 24 грудня в селі Каваклі, Туреччина, стався вибух на заводі з виробництва вибухівки. Внаслідок цього є загиблі та поранені.
Також 18 грудня в польському місті Отвоцьк сталася пожежа в Національному центрі ядерних досліджень.
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