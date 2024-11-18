СБУ разоблачила группу, похитившую и избившую военного на Днепропетровщине

Задержание участника группы. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины нейтрализовала преступную группу в Днепропетровской области. Ее участники занимались рэкетом в регионе, в частности похитили военного и требовали у него большую сумму денег.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в понедельник, 18 ноября.

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В Днепре правоохранители задержали лидера группы, оказавшегося депутатом одного из местных советов области. Злоумышленники требовали деньги у предпринимателей, а в случае отказа платить "дань" — они похищали людей, пытали их и угрожали убийством.

"Задокументировано как рэкетиры "выбивали" 2,5 миллиона долларов из местного предпринимателя, который в начале полномасштабной войны мобилизовался в ряды ВСУ и сейчас защищает Украину на передовой", — говорится в сообщении.

Задержание участников группы. Фото: СБУ

Задержание участников группы. Фото: СБУ

По данным расследования, участники группы "подрезали" авто военного и украли его прямо посреди дороги. Далее его вывезли в лесопосадку, где час избивали и угрожали. Затем его разместили в закрытом помещении, а потом отпустили, чтобы он нашел и отдал им деньги, а также переоформил часть корпоративных прав на бизнес.

Лидера преступной группы задержали во время очередных угроз, было изъято огнестрельное оружие и наличные деньги. Мужчине сообщили о подозрении, всем участникам группы грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Скриншот поста СБУ

Скриншот поста СБУ

Ранее СБУ и полиция разоблачила еще шесть "схем для уклонистов". Среди задержанных — депутат горсовета с Черниговщины и чиновники ТЦК из Хмельниччины и Донеччины.

Также мы писали, что один из депутатов систематически занимался информационно подрывной деятельностью в интересах России. Его задержали и объявили подозрение.