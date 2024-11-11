Корупція МСЕК — СБУ викрила посадовців з різних областей України

СБУ розкрила нові схеми ухилення від мобілізації через МСЕК
Служба безпеки та Нацполіція ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації за участі представників медико-соціальних експертних комісій, які діяли у різних областях України. Усім фігурантам було повідомлено про підозри.
Про це повідомила пресслужба СБУ у понеділок, 11 листопада.
Схеми для ухилянтів серед посадовців МСЕК
Зазначається, що серед затриманих осіб є посадовці МСЕК та лікарень, які допомагали військовозобов'язаним уникнути призову на підставі фіктивних довідок. За свою допомогу зловмисники брали від двох до десяти тисяч доларів.
Зокрема, у Кропивницькому "на гарячому" було затримано хірурга, який був членом ВЛК. Чоловіка зловили, коли він отримував хабар за безпідставне визнання призовника непридатним до служби.
На Дніпропетровщині правоохоронці викрили очільницю відділення місцевої лікарні, яка брала гроші за діагностику тяжких захворювань у близьких родичів військовозобов'язаних. Після відповідних висновків призовники могли втекти за кордон.
На Харківщині підозру отримала посадовиця МСЕК, яка була учасницею масштабної схеми ухилення від призову. Групу причетних осіб СБУ викрила ще у жовтні поточного року.
"Перебуваючи на посаді лікаря-реабілітолога, вона фальсифікувала історію хвороб своїх клієнтів для призначення інвалідності", — йдеться у повідомленні.
За даними СБУ, всім фігурантам було повідомлено про підозри. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, ДБР повідомило про підозру високопосадовиці Львівської МСЕК. Вона підозрюється у декларуванні недостовірної інформації на мільйони гривень.
Раніше ми писали про те, що на Кіровоградщині також затримали керівницю районної МСЕК за підозрою у вимаганні хабаря у паралізованого воїна ЗСУ.
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