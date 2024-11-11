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СБУ розкрила нові схеми ухилення від мобілізації через МСЕК

11 листопада 2024 16:30
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Корупція МСЕК — СБУ викрила посадовців з різних областей України
Працівники СБУ затримують зловмисника. Фото: СБУ
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Служба безпеки та Нацполіція ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації за участі представників медико-соціальних експертних комісій, які діяли у різних областях України. Усім фігурантам було повідомлено про підозри.

Про це повідомила пресслужба СБУ у понеділок, 11 листопада.

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Зазначається, що серед затриманих осіб є посадовці МСЕК та лікарень, які допомагали військовозобов'язаним уникнути призову на підставі фіктивних довідок. За свою допомогу зловмисники брали від двох до десяти тисяч доларів.

МСЕК
Затриманий підозрюваний. Фото: СБУ

Зокрема, у Кропивницькому "на гарячому" було затримано хірурга, який був членом ВЛК. Чоловіка зловили, коли він отримував хабар за безпідставне визнання призовника непридатним до служби.

ВЛК
Працівник СБУ біля кабінету ВЛК. Фото: СБУ

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили очільницю відділення місцевої лікарні, яка брала гроші за діагностику тяжких захворювань у близьких родичів військовозобов'язаних. Після відповідних висновків призовники могли втекти за кордон.

Затримання посадовиці МСЕК
Затримана жінка. Фото: СБУ

На Харківщині підозру отримала посадовиця МСЕК, яка була учасницею масштабної схеми ухилення від призову. Групу причетних осіб СБУ викрила ще у жовтні поточного року.

"Перебуваючи на посаді лікаря-реабілітолога, вона фальсифікувала історію хвороб своїх клієнтів для призначення інвалідності", — йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, всім фігурантам було повідомлено про підозри. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ДБР повідомило про підозру високопосадовиці Львівської МСЕК. Вона підозрюється у декларуванні недостовірної інформації на мільйони гривень.

Раніше ми писали про те, що на Кіровоградщині також затримали керівницю районної МСЕК за підозрою у вимаганні хабаря у паралізованого воїна ЗСУ. 

ухилянти Нацполіція мобілізація затримання СБУ МСЕК

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