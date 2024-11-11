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СБУ раскрыла новые схемы уклонения от мобилизации через МСЭК

11 ноября 2024 16:30
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Коррупция МСЭК — СБУ разоблачила чиновников из разных областей Украины
Сотрудники СБУ задерживают злоумышленника. Фото: СБУ
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Служба безопасности и Нацполиция ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации с участием представителей медико-социальных экспертных комиссий, действовавших в разных областях Украины. Всем фигурантам было сообщено о подозрениях.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 11 ноября.

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Отмечается, что среди задержанных лиц есть должностные лица МСЭК и больниц, которые помогали военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных справок. За свою помощь злоумышленники брали от двух до десяти тысяч долларов.

МСЭК
Задержанный подозреваемый. Фото: СБУ

В частности, в Кропивницком "на горячем" был задержан хирург, который был членом ВВК. Мужчину поймали, когда он получал взятку за безосновательное признание призывника непригодным к службе.

ВЛК
Сотрудник СБУ возле кабинета ВВК. Фото: СБУ

На Днепропетровщине правоохранители разоблачили руководительницу отделения местной больницы, которая брала деньги за диагностику тяжелых заболеваний у близких родственников военнообязанных. После соответствующих выводов призывники могли сбежать за границу.

Задержание должностной лица МСЭК
Задержанная женщина. Фото: СБУ

На Харьковщине подозрение получила чиновница МСЭК, которая была участницей масштабной схемы уклонения от призыва. Группу причастных лиц СБУ разоблачила еще в октябре текущего года.

"Находясь в должности врача-реабилитолога, она фальсифицировала историю болезней своих клиентов для назначения инвалидности", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, всем фигурантам было сообщено о подозрениях. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ГБР сообщило о подозрении чиновнику Львовской МСЭК. Она подозревается в декларировании недостоверной информации на миллионы гривен.

Ранее мы писали о том, что в Кировоградской области также задержали руководительницу районной МСЭК по подозрению в вымогательстве взятки у парализованного воина ВСУ.

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