Коррупция МСЭК — СБУ разоблачила чиновников из разных областей Украины

СБУ раскрыла новые схемы уклонения от мобилизации через МСЭК
Служба безопасности и Нацполиция ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации с участием представителей медико-социальных экспертных комиссий, действовавших в разных областях Украины. Всем фигурантам было сообщено о подозрениях.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 11 ноября.
Схемы для уклонистов среди чиновников МСЭК
Отмечается, что среди задержанных лиц есть должностные лица МСЭК и больниц, которые помогали военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных справок. За свою помощь злоумышленники брали от двух до десяти тысяч долларов.
В частности, в Кропивницком "на горячем" был задержан хирург, который был членом ВВК. Мужчину поймали, когда он получал взятку за безосновательное признание призывника непригодным к службе.
На Днепропетровщине правоохранители разоблачили руководительницу отделения местной больницы, которая брала деньги за диагностику тяжелых заболеваний у близких родственников военнообязанных. После соответствующих выводов призывники могли сбежать за границу.
На Харьковщине подозрение получила чиновница МСЭК, которая была участницей масштабной схемы уклонения от призыва. Группу причастных лиц СБУ разоблачила еще в октябре текущего года.
"Находясь в должности врача-реабилитолога, она фальсифицировала историю болезней своих клиентов для назначения инвалидности", — говорится в сообщении.
По данным СБУ, всем фигурантам было сообщено о подозрениях. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, ГБР сообщило о подозрении чиновнику Львовской МСЭК. Она подозревается в декларировании недостоверной информации на миллионы гривен.
Ранее мы писали о том, что в Кировоградской области также задержали руководительницу районной МСЭК по подозрению в вымогательстве взятки у парализованного воина ВСУ.
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