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На Кіровоградщині затримали голову МСЕК — вимагала гроші у воїна

8 листопада 2024 17:56
Галина Шподарева - редактор
Голова МСЕК на Кіровоградщині вимагала 2000 доларів в паралізованого воїна
Слідчі дії із головою МСЕК на Кіровоградщині. Фото: СБУ
Галина Шподарева - редактор

На Кіровоградщині затримали керівницю районної медико-соціальної експертної комісії за підозрою у вимаганні хабаря у паралізованого воїна ЗСУ. Підозрювана також одночасно є депутаткою міськради. 

Про це повідомили в Службі безпеки України у п'ятницю, 8 листопада.

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Довідка військового ЗСУ
Довідка військового ЗСУ. Фото: СБУ

Хабарництво в МСЕК на Кіровоградщині

Служба безпеки та слідчі Національної поліції викрили на корупційних схемах керівницю одного із міжрайонних центрів медико-соціальної експертизи на Кіровоградщині, яка одночасно є депутаткою міськради.

За матеріалами справи, посадовиця вимагала дві тисячі доларів від пораненого військового ЗСУ за пожиттєве встановлення йому другої групи інвалідності. 

Український захисник отримав тяжке поранення у ході боїв за Часів Яр навесні 2023 року. Тоді уламки російської керованої авіабомби поранили військового, після чого ліву сторону його тіла паралізувало. 

"Утім, очільниця МСЕК все одно вимагала хабар від військово за оформлення статусу. Правоохоронці задокументували злочинну діяльність посадовиці і затримали її "на гарячому", коли вона отримувала всю суму хабаря", — розповіли в СБУ. 

Допис Служби безпеки
Допис Служби безпеки. Фото: скриншот

Що загрожує очільниці МСЕК

Затриманій повідомлено про підозру за статтею "одержання неправомірної вигоди службовою особою". Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Санкція статті — до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Допис СБУ
Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у жовтні одразу в кількох областях України було викрито масштабні схеми оформлення фальшивих медичних документів для отримання інвалідності. Це дозволяло чоловікам ухилитися від мобілізації та виїхати за кордон. 

Також Новини.LIVE писали, що реформування МСЕК  в Україні планують завершити 1 січня 2025 року. До цього кроку владу підштовхнула низка корупційних скандалів, що стосувалися діяльності комісій. 

ветерани Нацполіція хабар СБУ МСЕК вимагання

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Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

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