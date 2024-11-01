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У трьох містах вкотре виявили масштабну корупцію у МСЕК — фото

1 листопада 2024 18:18
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Корупція у МСЕК — ще у трьох містах оформлювали фальшиві документи про інвалідність
Корупційні гроші. Фото: ОГП
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У кількох регіонах України викрито масштабні схеми оформлення фальшивих медичних документів для отримання інвалідності. Це дозволяло чоловікам ухилитися від мобілізації та виїхати за кордон.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора України (ОГП) в п'ятницю, 1 липня.

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Прокуратура повідомила про підозру сімом особам, причетним до підроблення документів та незаконного переправлення осіб через кордон.

На Рівненщині четверо лікарів фальсифікували історії хвороб та результати обстежень, на підставі яких МСЕК надавала групи інвалідності. 

МСЕК Корупція
Оголошення про підозру. Фото: ОГП

На Харківщині голова військово-лікарської комісії допоміг 15 особам призовного віку отримати дозвіл на виїзд за кордон, вносячи фальшиві дані до їхніх медичних документів.

Корупція МСЕК інвалідність
Лікаря запідозрили у корупції. Фото: ОГП

На Кіровоградщині затримано двох чоловіків, які через зв’язки в МСЕК обіцяли допомогти призовникам отримати довідки про непридатність до служби за 20 тисяч доларів. На їх підставі військовозобов’язаний міг перетнути держкордон.

Інвалідність МСЕК
Жінка ознайомлюється з повідомленням про підозру. Фото: ОГП

"Усім підозрюваним обрано запобіжні заходи, а правоохоронці продовжують розслідування для встановлення інших причетних до схем", — наголосили в ОГП.

МСЕК Корупція
Слідчі дії у кабінеті лікаря. Фото: ОГП

Раніше суд обрав запобіжний захід лікарю Одеської обласної лікарні. Чоловіка підозрюють в організації схеми з надання фіктивних довідок про інвалідність для обласної медико-соціальній експертній комісії (МСЕК). 

А в Рівненській області замінили керівників семи медико-соціальних експертних комісій. Тривають перевірки, які ініціював начальник ОВА Олександр Коваль.

Кіровоградська область корупція Рівненська область Харківська область МСЕК Офіс генерального прокурора

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19:04 Постачальники визначилися — скільки коштує 1 куб газу в листопаді

19:03 Шалений вітер та дощ — завтра Харків накриє негода

18:55 У Брюсселі хотіли отруїти газом учасників заходу для ЗСУ

18:49 Справа про розкрадання генераторів в Одесі — нові деталі

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

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18:48 У застосунку Резерв+ стався технічний збій

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