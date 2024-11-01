Корупція у МСЕК — ще у трьох містах оформлювали фальшиві документи про інвалідність

Корупційні гроші. Фото: ОГП

У кількох регіонах України викрито масштабні схеми оформлення фальшивих медичних документів для отримання інвалідності. Це дозволяло чоловікам ухилитися від мобілізації та виїхати за кордон.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора України (ОГП) в п'ятницю, 1 липня.

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Корупція у МСЕК

Прокуратура повідомила про підозру сімом особам, причетним до підроблення документів та незаконного переправлення осіб через кордон.

На Рівненщині четверо лікарів фальсифікували історії хвороб та результати обстежень, на підставі яких МСЕК надавала групи інвалідності.

Оголошення про підозру. Фото: ОГП

На Харківщині голова військово-лікарської комісії допоміг 15 особам призовного віку отримати дозвіл на виїзд за кордон, вносячи фальшиві дані до їхніх медичних документів.

Лікаря запідозрили у корупції. Фото: ОГП

На Кіровоградщині затримано двох чоловіків, які через зв’язки в МСЕК обіцяли допомогти призовникам отримати довідки про непридатність до служби за 20 тисяч доларів. На їх підставі військовозобов’язаний міг перетнути держкордон.

Жінка ознайомлюється з повідомленням про підозру. Фото: ОГП

"Усім підозрюваним обрано запобіжні заходи, а правоохоронці продовжують розслідування для встановлення інших причетних до схем", — наголосили в ОГП.

Слідчі дії у кабінеті лікаря. Фото: ОГП

Раніше суд обрав запобіжний захід лікарю Одеської обласної лікарні. Чоловіка підозрюють в організації схеми з надання фіктивних довідок про інвалідність для обласної медико-соціальній експертній комісії (МСЕК).

А в Рівненській області замінили керівників семи медико-соціальних експертних комісій. Тривають перевірки, які ініціював начальник ОВА Олександр Коваль.