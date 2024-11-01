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В трех городах снова выявили масштабную коррупцию в МСЭК — фото

1 ноября 2024 18:18
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Коррупция в МСЭК — еще в трех городах оформляли фальшивые документы об инвалидности
Коррупционные деньги. Фото: ОГП
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В ряде регионов Украины разоблачены масштабные схемы оформления фальшивых медицинских документов для получения инвалидности. Это позволяло мужчинам уклониться от мобилизации и уехать за границу.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины (ОГП) в пятницу, 1 июля.

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Прокуратура сообщила о подозрении семи лицам, причастным к подделке документов и незаконной переправке лиц через границу.

В Ровенской области четверо врачей фальсифицировали истории болезней и результаты обследований, на основании которых МСЭК предоставляла группы инвалидности.

МСЭК Коррупция
Объявление о подозрении. Фото: ОГП

В Харьковской области председатель военно-врачебной комиссии помог 15 лицам призывного возраста получить разрешение на выезд за границу, внося фальшивые данные в их медицинские документы.

Коррупция МСЭК инвалидность
Врача заподозрили в коррупции. Фото: ОГП

В Кировоградской области задержаны двое мужчин, которые через связи в МСЭК обещали помочь призывникам получить справки о непригодности к службе за 20 тысяч долларов. На их основании военнообязанный мог пересечь госграницу.

Инвалидность МСЭК
Женщина знакомится с сообщением о подозрении. Фото: ОГП

"Всем подозреваемым избраны меры пресечения, а правоохранители продолжают расследование для установления других причастных к схемам", — подчеркнули в ОГП.

МСЭК Коррупция
Следственные действия в кабинете врача. Фото: ОГП

Ранее суд избрал меру пресечения врачу Одесской областной больницы. Мужчину подозревают в организации схемы предоставления фиктивных справок об инвалидности для областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).

А в Ровенской области заменили руководителей семи медико-социальных экспертных комиссий. Продолжаются проверки, инициированные начальником ОВА Александром Ковальем.

Кировоградская область коррупция Ровенская область Харьковская область МСЭК Офис генерального прокурора

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