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На Кировоградщине задержали главу МСЭК — вымогала деньги у воина

8 ноября 2024 17:56
Галина Шподарева - редактор
Глава МСЭК в Кировоградской области требовала 2000 долларов у парализованного воина
Следственные действия с главой МСЭК в Кировоградской области. Фото: СБУ
Галина Шподарева - редактор

В Кировоградской области задержали руководителя районной медико-социальной экспертной комиссии по подозрению в требовании взятки у парализованного воина ВСУ. Подозреваемая также является депутатом горсовета. 

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины в пятницу, 8 ноября.

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Справка военного ВСУ
Справка военного ВСУ. Фото: СБУ

Взяточничество в МСЭК на Кировоградщине

Служба безопасности и следователи Национальной полиции разоблачили на коррупционных схемах руководительницу одного из межрайонных центров медико-социальной экспертизы на Кировоградщине, которая одновременно является депутатом горсовета.

По материалам дела, чиновница требовала две тысячи долларов от раненого военного ВСУ за пожизненное установление ему второй группы инвалидности. 

Украинский защитник получил тяжелое ранение в ходе боев за Часов Яр весной 2023 года. Тогда обломки российской управляемой авиабомбы ранили военного, после чего левую сторону его тела парализовало. 

"Впрочем, руководительница МСЭК все равно требовала взятку от военнослужащего за оформление статуса. Правоохранители задокументировали преступную деятельность чиновницы и задержали ее "на горячем", когда она получала всю сумму взятки", — рассказали в СБУ. 

Сообщение Службы безопасности
Сообщение Службы безопасности. Фото: скриншот

Что угрожает главе МСЭК

Задержанной сообщено о подозрении по статье "получение неправомерной выгоды должностным лицом". Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Санкция статьи — до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сообщение СБУ
Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Напомним, в октябре сразу в нескольких областях Украины были разоблачены масштабные схемы оформления фальшивых медицинских документов для получения инвалидности. Это позволяло мужчинам уклониться от мобилизации и уехать за границу.

Также Новини.LIVE писали, что реформирование МСЭК в Украине планируется завершить 1 января 2025 года. К этому шагу власти подтолкнули ряд коррупционных скандалов, которые касались деятельности комиссий.

ветераны Нацполиция взятка СБУ МСЭК вымогательство

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